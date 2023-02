“Es un lindo gatito”, Carlos Antonio Vélez descalificó al gerente de la Dimayor

Carlos Antonio Vélez fue contundente contra Ricardo ‘Gato’ Pérez, actual gerente de la Dimayor, y contra el desorden que se ve actualmente en la programación de los partidos.

En su audiocolumna, Palabras Mayores, del programa Planeta Fútbol de Antena 2, el analista fue certero contra el dirigente.

Además, aprovechó para lanzarle una puya a la alcaldía de Bogotá por permitir tanto concierto en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Carlos Antonio Vélez no ve competente al Gato Pérez

“Hay que decir con todo respeto que el flamante gerente, el señor (Ricardo) ‘Gato’ Pérez, queridísimo, pero es un lindo gatito desde ese punto de vista, personal, porque profesionalmente siempre se dijo que no era la persona competente y se está demostrando. Lamentable tenerlo que decir porque a mí me parece una persona correcta, pero lo ponen en un lugar donde no se puede desempeñar bien y ya lo ha demostrado”.

Desorden en la programación

“Todos los días aparece un correo de la Dimayor con cambios en la programación: en la Femenina, en el Torneo, en la Liga, en todo. Hay que cambiar porque se programa mal desde hace rato”.

No se planifica

“No han tenido en cuenta participaciones internacionales de los equipos, las 72 horas entre partido y partido. No tienen en cuenta si tienen escenario o no. Parece que no existiera ningún diálogo con los equipos que son lo que terminan perjudicados”.

Cualquiera ladra en el Campín

“En Bogotá hay una sarta de conciertos que vaya y venga. Si vienen los grandes artistas al Campín, pues uno se traga ese sapo. Pero está viniendo cualquiera. El que medio ladre lo ponen en el Campín, en un daño abierto a los dos equipos que lo usan”.

Críticas a la alcaldía

“Como no tenemos más escenarios deportivos. Yo no sé qué hacen con los impuestos de Bogotá. Las calles llenas de huecos y esto es un pandemónium. Aquí a duras penas hay dos canchas, El Campín y el de Techo”.

Responsabilidad del gerente de Dimayor

“En Dimayor tiene que existir un diálogo antes de programar la jornada. Hacer un mapeo claro con los equipos sobre todos los problemas, pero no es armar una fecha y después salir con las excusas. Eso no es serio. Párele bolas, Gatico que eso es suyo”.