“Me tienen aburrido”: jugador de Junior estalló contra los chismosos

Walmer Pacheco, futbolista de Junior, salió a hablar para explicar una foto suya lleno de Maizena y de paso ponerle freno a quienes lo han criticado por lo mismo.

El jugador no estuvo en la nómina de viajeros a la ciudad de Pasto y mucho se especuló al respecto porque también apareció una foto suya en las redes sociales.

En la imagen se le observaba con la cara llena de Maizena, pero él mismo aclaró que todo fue junto a sus hijos y en un ambiente familiar. Además, que no viajó por decisión del técnico y no porque él lo hubiera pedido.

Walmer Pacheco aclaró su polémica foto

“Quiero aclarar el tema que anda de una foto que anda rondando donde estoy enmaicenado. No viajé a Pasto por una decisión técnica, no porque estaba golpeado o porque pedí permiso para carnavalalear. Entiendo la situación del equipo y solo quiero es aportar”.

pic.twitter.com/OeGu16HRJf — Out of context fútbol colombiano (@OutofcontextFPC) February 22, 2023

Cosas del pasado

“Ya cometí los errores que tenía que cometer. Ya tengo dos hijos y mi familia que tengo que cuidar de estos comentarios porque me tienen aburrido con todo lo que me han escrito por una simple publicación que me vieron una foto lleno de Maizena”.

“Quiero aclarar un tema que es una foto mía enmaicenado. No viajé a Pasto por decisión técnica, no por más nada, no me quedé para carnavalear. Es increíble que por cualquier cosa quieren formar una bola de candela".



- Walmer Pacheco. pic.twitter.com/fO1bfGFvVg — Camerino Deportes (@CamerinoJunior) February 22, 2023

Todo fue en familia

“Díganme si yo no puedo disfrutar con mis hijos por un viaje que no voy. Es increíble que a cualquier cosa le quieren dar una bola de candela y no es así”.

Decisión técnica

“Si yo no viajé a Pasto no fue porque no quise ni porque estaba lesionado o me hice el lesionado. No fui por decisión técnica”.