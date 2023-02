“Se lo mandé a decir en la cara”, Pinto estalló contra DT de Águilas Doradas

Jorge Luis Pinto, técnico de Deportivo Cali, quedó bastante incomodo tras el partido ante Águilas Doradas en el que la visita quemó bastante tiempo, según el entrenador.

El duelo por la quinta jornada de la Liga Betplay Dimayor 2023-I quedó igualado 1-1 y significó el tercer empate para el cuadro vallecaucano en tres salidas.

Más allá de lo deportivo, al experimentado timonel lo que más le incomodó fue la actitud del cuadro dorado en su intención de quemar tiempo.

Pinto explotó contra la actitud de Águilas Doradas

“Hacía por lo menos 30 años en el fútbol colombiano, no vi lo que se vio hoy. Me asombra que no me pregunten de eso. ¡Qué vergüenza lo del partido de hoy! Marrulleros, parar el partido, echar el balón afuera, meter las camillas, todo eso. Es triste”, expresó en la rueda de prensa.

Fuertes declaraciones de Jorge Luis Pinto contra Águilas Doradas después del empate 1-1 vs. Deportivo Cali. Le mandó un mensaje directo al DT del rival Lucas González. pic.twitter.com/W8m6yTtnTf — Pablo Ríos González (@riosgonzalezp) February 21, 2023

Mejor que se vaya Lucas González

“Si el señor Lucas González viene a hacer eso en el fútbol colombiano, es mejor que se vaya. Me gustaría decírselo en la cara, como se lo mandé a decir”.

Malos tiempos

“Aquí hubo una etapa funesta en el fútbol colombiano y ya la quemamos. Me encantaría que alguien de la Dimayor hubiera estado hoy para que viera lo que pasó”.

Mejorar el espectáculo

“No digo que Águilas juega mal, no. Por ratos lo hace bien, pero no hacer lo que hizo hoy. Es que no fueron 4, 5 o 6 veces. Fueron por lo menos 40 veces y se les permitió. Considero que en eso debemos ser críticos”.