“No está listo”, Devis Vásquez saldría del Milan sin siquiera debutar

El portero colombiano Devis Vásquez causó gran revuelo con su reciente llegada al Milan de Italia, sin embargo, la prensa de ese país ya comenzó a hablar de una posible salida suya al no haber cumplido con las expectativas esperadas.

Es en el reconocido medio italiano, la Gazzetta dello Sport, que dan cuenta en un par de artículos de que el colombiano no ha cumplido con lo esperado.

Ante la lesión del portero titular, el francés Mike Maignan, hay quejas de los comunicadores de no tener un reemplazo de nivel para suplir esa posición.

Vea acá: Melissa Martínez paró en seco a sus compañeros y el ‘Tino’ quedó pálido

Devis Vásquez no está listo para el fútbol italiano

“No fue la solución para cerrar la portería. No está considerado listo para la Serie A. Vásquez tiene 24 años, no precisamente un potencial muy joven y cuando regrese Maignan en marzo, la portería volverá a estar cubierta”, menciona uno de los artículos.

Según la Gazzetta dello Sport el AC Milan ha considerado al arquero colombiano Devis Vásquez "no listo para la Serie A".



Hasta ahora no ha podido debutar con el equipo italiano. pic.twitter.com/eBZUhfqUdA — Nuestros Deportes (@nuestrosdporte2) February 8, 2023

Además agreda que “Vásquez podrá quedarse como tercer portero o, en caso de ser cedido al exterior, podrá abrir un espacio para la inscripción de un nuevo jugador. En cambio, el número 12 se entregará a Sportiello, quien próximamente será liberado de Atalanta”.

Vea acá: Dayro exhibió su manicure y alborotó los comentarios: “Comprese una peluca, mejor”

En otra nota, se habla que su presencia no ha significado mayor novedad en el cuadro Rossonero: “Los fichajes de Mirante y el desconocido Vásquez no cambiaron nada. Ni en la ventana de fichajes de enero buscamos un portero a la altura”.