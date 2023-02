Melissa Martínez paró en seco a sus compañeros y el ‘Tino’ quedó pálido

A Melissa Martínez no le gustó para nada los comentarios en los que calificaron a Junior de Barranquilla como un equipo de pueblo o de chico con plata y le puso freno a sus compañeros, dejando pálido al ‘Tino’ Asprilla que no supo qué decir.

Todo se dio en medio del programa EquipoF de la cadena internacional ESPN en donde la comunicadora acotó a los comentarios de sus compañeros.

La discusión se dio por el irregular arranque del cuadro ‘Tiburón’, pese a tener una nómina de lujo para el campeonato colombiano.

Melissa Martínez paró a sus compañeros respecto a Junior

Fue ‘Pacho’ Vélez el que encendió la polémica al decir que: “Junior es un equipo con mentalidad de provincia. No ha sabido dar el salto de calidad para convertirse en un equipo grande. Es un equipo de provincia que no planifica. Demasiado provincial y toma decisiones como en un pueblo que no toma las determinaciones de un club que está llamado a planificar una competencia”.

Y en medio de su discurso, saló la frase: “Un equipo chiquito con plata”, cuando interrumpió Faustino ‘Tino’ Asprilla.

La replica de Melissa Martínez a Pacho Vélez

“Lo primero que me extraña es que ‘Pacho’ utilice el término provinciano para ser una crítica cuando ser provinciano es un orgullo para mí y sé que para usted también. Entonces ahí me comenzó a entrar muy mal a mí…”, sentenció.

Además, encaró al ‘Tino’ Asprilla: “La evaluación no es si se maneja como un equipo de pueblo o un equipo chico rico que ustedes han calificado… Faustino lo dijo y otros dos lo asentaron”.

Faustino quedó pálido al quedar en evidencia y no supo qué decir para defenderse.