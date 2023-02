“No te equivoques”: a los gritos, Marocco y Arzuaga en pleno programa

Andrés Marocco y Martín Arzuaga, panelistas de uno de los programas de ESPN, protagonizaron un acalorado momento que hizo eco en las redes sociales.

Todo se dio en medio de la polémica por quién debería ser el delantero titular de la selección Colombia sub-20 que compite en el sudamericano de la categoría.

El exfutbolista expresaba sus argumentos cuando fue interrumpido por el otro integrante del panel con el que cruzaron unas palabras subidas de tono.

Vea también: A Luis Sinisterra le destrozaron el botín del pisotón que le pegaron

Pelea a gritos entre Arzuaga y Marocco

“¿Vamos a meter a un jugador, que juega de ‘10′, suelto, como quieran llamarlo, de ‘9′, donde hay 2 jugadores más que hacen las veces de ‘9′ y que son ‘9′ netos?”, cuestionaba Martín Arzuaga.

De inmediato fue interrumpido por Marocco que reprochó: “usted sigue insistiendo con 2 jugadores que ni siquiera pueden parar un balón en el área”.

“¿Pero cuántas oportunidades han tenido?”, replicó subido de tono Arzuaga.

“¿CÓMO?”, gritó sarcásticamente Marocco y allí se comenzó a subir el tono de ambos que cruzaron palabras.

Le puede interesar: Colapso de una estructura causó pánico entre periodistas en El Campín

Al punto que Marocco le dijo “Cálmese, no me grite… Pero no me grite”.

“¿No me gritaste ahorita? No me dijiste: ¿CÓMO?”, replicó Martín.

Mientras Pacho Vélez les pedía calma, Andrés Marocco soltó una sentencia de “no te equivoques” a lo que Arzuaga le contestó: “no, tú tampoco”.