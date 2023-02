¿Lesión o ‘hizo el feo’? Cuestionan a Daniel Galán porque no estará en la Copa Davis con Colombia

En redes hubo duros cuestionamientos contra Daniel Galán por no estar con Colombia en la primera serie contra Reino Unido en la Copa Davis 2023. Además, todo apuntaría a que al interior del equipo colombiano habría mucha molestia con él.

En la tarde del 2 de febrero de 2023, el periodista Antonio Casale utilizó su cuenta de Twitter para informar lo ocurrido con Daniel Galán, quien no hará parte del equipo Colombia en el enfrentamiento contra el Reino Unido en la Copa Davis 2023. Según lo que contó Casale, Galán alegó estar lesionado y por eso no hizo parte del equipo que representará a Colombia. Lo llamativo es que viajó fuera del país para participar en un torneo ATP a realizarse un par de días después.

Las palabras de Antonio Casale, uno de los periodistas más enterados de la actualidad del tenis colombiano, no terminaron ahí. Él dejó un par de reflexiones al respecto, las cuáles cuestionaron la ética del tenista.

El periodista José Fernando Neira también dio una versión interesante sobre la situación de Daniel Galán. Según él, al interior del equipo colombiano, que es entrenado y liderado por Alejandro Falla, hay mucha molestia con Galán por su repentino viaje fuera del país.

Me dicen que hay mucha molestia con Daniel Galán sobre su ausencia del duelo de Copa Davis ante Gran Bretaña, la razón: no juega por lesión, pero este fin de semana viaja a Argentina para competir en al ATP de Córdoba y porque estando en Bogotá, dicen, no acompañó al equipo. Baja sensible.

— José Fernando Neira