“No hay paraíso a la vista”, Iván Mejía liquidó a la Selección Colombia sub-20

Uruguay VS Colombia Uruguay VS Colombia, por la primera fecha del hexagonal final del torneo Sudamericano Sub 20 2023, en Bogotá (Juan Pino)

Iván Mejía no tuvo filtro y fue certero con la Selección Colombia sub-20, luego de la derrota 0-1 ante Uruguay en el arranque de la fase final del sudamericano que se disputa en nuestro país.

Aunque el seleccionado oriental es el gran favorito al título de la competencia, la caída no sentó del todo bien para el experimentado periodista.

La falta de gol es una preocupación en todas nuestras categorías y eso es lo que retrató con sus comentarios al dejar claro que así no vamos para ninguna parte.

Vea acá: Carlos A. Vélez lanzó certero sablazo a selección mayor con la sub-20 como ejemplo

Iván Mejía liquidó a la sub-20

Aunque Colombia tuvo varias llegadas, no logró concretar y esto fue lo que reprochó el comunicador que sentenció se repetirá la suerte de la selección de mayores que no fue al último mundial de fútbol.

Le puede interesar: El arquero fue a cabecear y su rival se comió la opción de gol más fácil del 2023

“Sin gol no hubo Catar y no habrá Indonesia. Sin gol no vamos a ninguna parte. Sin gol el fútbol se reduce a toque toque , correr y apretar los dientes. Sin gol no hay paraíso a la vista (sic)”, sentenció.

Sin gol no hubo Catar y no habrá Indonesia. Sin gol no vamos a ninguna parte. Sin gol el fútbol se reduce a toque toque , correr y apretar los dientes. Sin gol no hay paraíso a la vista. — Iván Mejía Álvarez (@PajaritoDeIvan) February 1, 2023

Jugadores por fuera del torneo

Al respecto del Sudamericano, Mejía Álvarez también reprochó a la FIFA y la Conmebol al permitir que los jugadores que son vendidos puedan abandonar la concentración en pleno campeonato.

“No es serio ni aceptable que FIFA y Conmebol admitan que jugadores inmersos en una competencia oficial tengan que abandonar en pleno torneo a sus selecciones porque fueron transferidos al exterior. Debería obligarse a su presencia hasta el final de su equipo (Sic)”, señaló.

No es serio ni aceptable que FIFA y Conmebol admitan que jugadores inmersos en una competencia oficial tengan que abandonar en pleno torneo a sus selecciones porque fueron transferidos al exterior. Debería obligarse a su presencia hasta el final de su equipo. — Iván Mejía Álvarez (@PajaritoDeIvan) January 31, 2023

En el caso puntual de Colombia, perdió a Jhon Jáder Durán, previo al arranque de la competencia, por su traspaso al Aston Villa (Inglaterra) y en pleno desarrollo del torneo fue Daniel Luna el que debió abandonar la concentración por su fichaje con el Mallorca (España).