Hasta Carlos Antonio Vélez destrozó a Gustavo Bolívar por su renuncia al Senado

Carlos Antonio Vélez, analista de fútbol que constantemente salta al tema político, reprochó la renuncia al Senado de parte de Gustavo Bolívar.

El paso al costado de quien fuera la cabeza de lista en las votaciones al Senado de la República por el Pacto Histórico tomó a más de uno por sorpresa e incluso sus opositores aprovecharon para caerle por su determinación.

La renuncia se dio por los compromisos laborales que lo inhabilitaban con su cargo público y él mismo lo manifestó: “He tomado la decisión de renunciar al Senado. Este lunes empiezo a escribir una novela para el @CanalRCN y el régimen de inhabilidades me lo impedía. Con total transparencia dejó abierta una posibilidad de participar en las elecciones de 2023, que aún no está definida. Gracias”.

Carlos Antonio Vélez cuestionó renuncia de Gustavo Bolívar

Aunque no lo citó puntualmente ni puso su nombre, en una publicación de su cuenta de Twitter, el experimentado periodista lanzó una dura critica que claramente iba dirigida al exsenador.

“Estamos locos lucas.. renuncia al cargo por q tiene q salvarse y para hacerlo agarra el salvavidas de la empresa privada contra la q atenta, atentó y atentará con sus correligionarios, ejemplo de coherencia !Qué “ideota” magistral! Cualquier parecido con la ficción es pura realidad”, escribió en la red social en la mañana de este martes 3 de enero.

Al parecer, a Carlos Antonio Vélez no le agrada para nada la idea de tener como compañero dentro de la Organización Ardila Lulle a Gustavo Bolívar que estará devengando sueldo de sus mismos patronos.