Pepe no dudó de que Argentina iba a ser campeón y recuerdan su presagio

Pepe, defensa central del Oporto, se mostró muy crítico con el arbitraje de Facundo Tello, en la eliminación de Portugal del Mundial y aseguró que a la vista de encuentros como este “Argentina será campeona”. La predicción se cumplió y en las redes destrozaron el arbitraje.

“No vio la jugada que podía haber sido penalti a Bruno Fernandes. Tuvimos la capacidad de ganar esta copa del mundo. Después, tuvimos la sensación de la arrogancia del equipo arbitral. Argentina será campeona. Fueron cinco árbitros argentinos… Qué más puedo decir. Veamos qué pasa. Después de lo que vi hoy, le pueden dar ya el título a Argentina”, señaló en su momento en declaraciones a RTP3.

“Recibimos un gol que no esperábamos, pero tengo que decir que esto es más fuerte que yo y lo voy a tener que decir. Es inaceptable que un árbitro argentino arbitre nuestro partido. Después de lo que pasó ayer, con Messi”, señaló a SIC.

Vea acá: ¿Compañerismo puro?: Messi y Mbappé se cantaron los goles en la cara

“Hablando, hablando toda Argentina y el árbitro viene aquí a pitar. No digo que venga condicionado... pero ¿a qué jugamos el segundo tiempo? El portero se tiró al suelo. Solo quedaban ocho minutos del tiempo de descuento. Trabajamos en serio y el árbitro ¿ocho minutos? No jugamos nada en el segundo tiempo. El único equipo que jugó al fútbol fuimos nosotros. Estamos tristes. Teníamos calidad para ganar el Mundial y no lo hicimos.”, agregó a SIC.

La predicción de Pepe, Argentina campeón del Mundo, se cumplió

Después de esas declaraciones, por fin se le cumplió el sueño a Lionel Messi que en Qatar 2022 se consagró campeón del Mundo y llevó a Argentina a la anhelada tercera estrella en su escudo, tras de empatar en la gran final 3-3 contra Francia, luego del tiempo extra, e imponerse 4-2 en los penales.

Vea acá: Mujer argentina se encueró de la emoción en pleno estadio de la final Qatar

En las redes sociales no perdonaron, en especial por el primer penal pitado para Argentina y cobraron con todo para darle la razón al defensor portugués.

Qué razón tenías @officialpepe 🤦🏻‍♂️ — KIKIN FONSECA (@kikinfg) December 18, 2022

Y cuando dio la entrevista le dijeron loco



Que razón tenías Pepe pic.twitter.com/lDLNpDatUF — Analistas (@SomosAnalistas_) December 18, 2022

El tiempo le está dando la razón al gran PEPE.#FIFAWorldCup #Qatar2022 pic.twitter.com/vf4sI9R8HP — El Yorsh ® (@JorgeRod_sv) December 18, 2022