Juan Cruz Real se quejó del Junior y los culpó por vivir del pasado con Carlos Bacca

El regreso de Carlos Bacca al Junior de Barranquilla tras su aventura en Europa, que duró 11 años, significó la ilusión de los hinchas ‘tiburones’. Sin embargo, la realidad del otrora delantero de la selección Colombia no fue lo que muchos esperaban, pues ni su estado físico ni su nivel futbolístico están a la altura.

Juan Cruz Real, quien salió ‘por la puerta de atrás’ por sus malos resultados como timonel ‘juniorista’ se refirió a la imposición que tuvo por incluir a Bacca, aun sin estar en buen momento.

Para nadie es un secreto que a pesar de que el Junior tiene una de las mejores nóminas del FPC, están en medio de una crisis y la cantidad de cambios que han realizado en su banquillo es la prueba de ello. Para no ir demasiado lejos, en los cuadrangulares dirigieron dos entrenadores diferentes: Julio Comesaña y Arturo Reyes.

Sin embargo, un tercero estuvo en la Liga BetPlay 2022-2 y ese fue Juan Cruz Real, quien dejó a los ‘tiburones’ hundidos en la tabla y sin una clara estrategia de juego. El DT argentino explicó qué sucedió y apuntó duro a la dirigencia y a los jugadores, en especial a Carlos Bacca.

Juan Cruz quería sentar a Bacca:

El entrenador aseguró que el delantero no estaba en las mejores condiciones y la decisión de mantenerlo como suplente no era fácil, especialmente porque los medios y los hinchas lo presionaban:

“No me condicionó la figura de Bacca. Uno como entrenador sabe que tiene jugadores de tanto recorrido y si tienen que ir al banco no es para nada fácil. Después está el manejo que uno tenga con el futbolista, pero los hinchas y los medios piensan no en el presente del jugador, sino en su pasado” aseguró Cruz Real.

Finalmente, se quejó porque lo sacaron muy pronto, pues aún tenía tiempo para revertir el mal momento del equipo:

“Hay mentiras que se dicen mil veces y terminan siendo verdades. Faltaba el 45% del campeonato y en Copa se podía revertir” concluyó el argentino.