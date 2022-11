¿Cómo ver los partidos del Mundial Qatar 2022 que van solo por Directv?

El Mundial de Qatar 2022 tiene a todos con la fiebre del fútbol activada y a muchos inquietos porque no han podido ver todos los partidos ya que no tienen Directv, cableoperador que tiene los derechos de todos los compromisos de la cita orbital.

Para este mundial, son 32 juegos, 20 de primera ronda, los que no van por los canales nacionales, Caracol y RCN televisión en señal abierta, compañías que desde hace varios años se asocian para comprar en junta un paquete de partidos.

El único cableoperador que tiene los derechos de los 64 encuentros es Directv, 32 de ellos de manera exclusiva.

Empieza la fase definitiva para conocer a todos los clasificados y hay una docena de partidos que no se podrán ver en las señales abiertas, así que es necesario tener un plan B.

Entre los duelos que no van por esos canales nacionales aparecen todos los de Portugal en primera ronda, la definición de Argentina vs Polonia y el mejor duelo de octavos de final.

¿Cómo ver los partidos que no van por Caracol y RCN?

Para los usuarios de Directv no hay ninguna novedad ya que solo deben sintonizar los canales de Directv Sports y allí encuentran la señal.

Pero, adicional, hay una alternativa y es la plataforma de Directv GO que tiene 3 días de manera gratuita para que los usuarios puedan apreciar los partidos durante el mundial.

“¿Qué es DIRECTV GO? DIRECTV GO es un servicio de streaming que ofrece una completa oferta de programación online incluyendo canales en vivo, contenido On Demand, transmisiones deportivas en exclusiva, paquetes Premium y el mejor entretenimiento de DIRECTV”, referencia la compañía en su sitio web.

¿Cómo ver Directv Go en línea?

Entra a DIRECTV GO. En la página principal selecciona la pestaña EN VIVO.

Partidos de Qatar 2022 que no van por Caracol y RCN en primera ronda

Lunes 28 de noviembre

Camerún vs Serbia (5:00 a.m.)

Portugal vs Uruguay (2:00 p.m.)

Martes 29 de noviembre

Ecuador vs Senegal (10:00 a.m.)

Países Bajos vs Qatar (10:00 a.m.)

Irán vs Estados Unidos (2:00 p.m.)

Miércoles 30 de noviembre

Australia vs Dinamarca (10:00 a.m.)

Polonia vs Argentina (2:00 p.m.)

Arabia Saudita vs México (2:00 p.m.)

Jueves 1 de diciembre

Canadá vs Marruecos (10:00 a.m.)

Croacia vs Bélgica (10:00 a.m.)

Costa Rica vs Alemania (2:00 p.m.)

Viernes 2 de diciembre

Corea del Sur vs Portugal (10:00 a.m.)

Camerún vs Brasil (2:00 p.m.)

Partidos de Qatar 2022 por Caracol y RCN en fase final

DirecTv tendrá cuatro juegos más en exclusiva que serán elegidos una vez se definan los cruces de las siguientes rondas y los mismos serán en las fases de octavos y cuartos de final.

Esto quiere decir que en octavos de final dos juegos no irán por Caracol y RCN, incluido el duelo más atractivo.

La semifinal y la gran final tendrán