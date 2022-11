Luis Fernando Suárez ubicó a Luis Enrique: “Él es el segundo porque yo soy el mejor”

La selección de Costa Rica debutará en el Mundial de Qatar 2022 el próximo miércoles 23 de noviembre frente al combinado español, buscando repetir la épica de Brasil 2014, en la que finalizó como líder de grupo sobre Italia, Inglaterra y Uruguay, también con un técnico colombiano: Jorge Luis Pinto.

Esta vez tiene a un Luis Fernando Suárez con toda la confianza en su trabajo.

Vea también: La que era la foto más épica de la historia se convirtió en el engaño más cruel

Pese a que el equipo de Juan Pablo Vargas, tendrá que enfrentarse a grandes potencias como Alemania y España, Suárez no tiene miedo y le lanzó su ‘pulla’ a Luis Enrique, quien se ha decidido a hacer streams.

En uno de esos videos que grababa el seleccionador español, dijo que él era el mejor entrenador del mundo, a lo que el colombiano no se quedó ‘callado’.

Vea acá: “Se volvió a comer seis”, en Colombia no se la perdonan a Carlos Queiroz

El DT de los ‘ticos’ le dejó en claro al exBarcelona que está muy equivocado al pensar que es el mejor técnico del mundo. Para Suárez, el mejor es él mismo.

Aun así, el colombiano no demeritó a Luis Enrique y dijo que le parecen muy valiosas sus declaraciones y lo tildó como el segundo mejor del mundo.

Él no es el mejor, él es el segundo porque yo soy el mejor.

Creo que uno debe creerse el mejor.

Si yo voy a pensar que yo no sé nada y los entrenamientos míos no sirven, no hago nada.

Yo valoro mucho lo que él dijo y se puede tomar de muchas maneras, pero me parece lo mejor que pudo haber dicho.

Dijo algo equivocado.

— Luis Fernando Suárez