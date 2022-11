¿Cómo así que solo 7 anfitriones han jugado el partido inaugural del Mundial?

El partido entre Qatar y Ecuador marcará el inicio de la Copa del Mundo 2022, con la particularidad que la selección sudamericana puede convertirse en el primer equipo en derrotar al anfitrión en el partido de su debut. Sin embargo, no es necesariamente el compromiso inaugural, pues solamente siete de los 21 torneos han tenido al local abriendo la copa.

Aunque parezca un dato surrealista por las ediciones más recientes que se han disputado de los Mundiales, la realidad es que históricamente, este torneo ha sufrido grandes cambios, incluyendo el partido inaugural.

¿Por qué solo siete anfitriones han disputado el partido inaugural?

Resulta que durante una época, el inicio del torneo se jugaba en varios partidos en simultáneo. Posterior a ello, el debut lo hacía el vigente campeón, hasta que en Alemania 2006 se consolidó que el local abriera el telón del torneo.

Conozca el listado de partidos inaugurales

Uruguay 1930: Estados Unidos vs Bélgica y Francia vs México (En simultáneo)

Italia 1934: Todos los equipos jugaron en simultáneo.

Francia 1938: Francia vs Suiza.*

Brasil 1950: Brasil vs México*

Suiza 1954: Yugoslavia vs Francia, Brasil vs México, Austria vs Escocia y Uruguay vs Checoslovaquia (En simultáneo)

Suecia 1958: Francia vs Paraguay.

Chile 1962: Uruguay vs Colombia, Chile vs Suiza, Brasil vs México y Argentina vs Bulgaria (En simultáneo).

Inglaterra 1966: Inglaterra vs Uruguay.

México 1970: México y URSS.

A partir de Alemania 1974, el partido inaugural lo disputaba el vigente campeón del torneo.

Alemania 1974: Alemania Federal vs Chile.

Argentina 1978: Alemania vs Polonia.

España 1982: Argentina vs Bélgica.

México 1986: Italia vs Bulgaria.

Italia 1990: Argentina vs Camerún.

Estados Unidos 1994: Alemania vs Bolivia.

Francia 1998: Brasil vs Escocia.

Corea y Japón 2002: Francia vs Senegal.

A partir de Alemania 2006, los anfitriones juegan el partido inaugural.

Alemania 2006: Alemania vs Costa Rica.*

Sudáfrica 2010: Sudáfrica vs México.*

Brasil 2014: Brasil vs Croacia.*

Rusia 2018: Rusia vs Arabia.*

Qatar 2022: Qatar vs Ecuador.*

En conclusión, solamente Francia en 1938, Brasil en 1950, Alemania en 2006, Sudáfrica en 2010, Brasil en 2014, Rusia en 2018 y ahora Qatar en 2022, han disputado el primer partido de su Mundial.