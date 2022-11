¡Por culpa de la hija de Montero! La insólita multa que Dimayor metió a Millonarios

Una de las razones por la que muchos critican a la División Mayor del Fútbol Colombiano es las sanciones que impone a jugadores y clubes. Es que, en repetidas ocasiones, estas han sido tildadas de ridículas, insólitas y hasta injustas. Esto quedó demostrado al ver que Dimayor multó a Millonarios porque Álvaro Montero celebró con su hija y esposa el título de la Copa BetPlay 2-2022. La insólita decisión fue explicada en un comunicado, el cual no tardó en dar de qué hablar.

La multa de Dimayor a Millonarios.

Una vez publicó el informe de resoluciones, la Dimayor dio a conocer las sanciones y multas por lo ocurrido en los más recientes partidos del fútbol colombiano. Sorpresivamente, Millonarios fue multado con poco más de un millón de pesos por un episodio ocurrido en la final de la Copa, que terminó con la consagración de Alberto Gamero y sus dirigidos frente a un muy pálido Junior.

Azul & Blanco Millonarios F.C. S.A. (“Millonarios”) sancionado con un millón doscientos cincuenta mil pesos ($1.250.000) por incurrir en la infracción descrita en el literal f) del artículo 78 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la fecha 2ª de la final de la Copa BetPlay DIMAYOR 2022, contra el Club Deportivo Popular Junior F.C.S.A. — Dimayor

¿Por qué multaron a Millonarios?

La razón por la que Dimayor multó a Millonarios fue porque la hija y la esposa de Álvaro Montero no contaban con el permiso necesario para ingresar al campo en la celebración de la consagración en la Copa BetPlay 2-2022. La organización aseguró que el club estaba en la obligación de impedir el acceso a las personas no autorizadas. Esto no ocurrió y el arquero celebró junto a ellas su primer título en el ‘Embajador’.

Estos dejaron pasar a la esposa e hija del jugador Álvaro Montero, quienes no contaban con la manilla de control de acceso. El Jugador al ver a sus familiares, levanta su hija en brazos. — Dimayor

