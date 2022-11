“Terminé en bola”, el día que Maradona se burló del ‘Tino’ por salir en Soho

Faustino ‘Tino’ Asprilla recién cumplió sus 53 años este 9 de noviembre y de paso se recuerda uno de los momentos más recordados que dejó en la televisión cuando Diego Armando Maradona lo molestó por haber salido desnudo en la revista Soho.

El exjugador tuvo una gran fama no solo en nuestro país sino en varios rincones del mundo, lo que lo hacía estar invitado en varios shows.

Fue en el programa De Zurda, que era presentado por el astro argentino que se dio el jocoso encuentro en medio de una entrevista que casi hace llorar a Maradona por la forma en la que se burló del colombiano.

Maradona se burló de la empelotada del Tino en Soho

En medio de la entrevista, Diego Armando Maradona agarró fuera de base al colombiano y entre risas le lanzó: “Es verdad que hiciste la tapa de Playboy”.

A lo que Asprilla quedó sorprendió y dijo: “No, es una revista que se llama Soho en donde siempre salen mujeres desnudas y un día hicieron una votación que querían ver a un hombre desnudo y resulta que yo gané (burlas)”.

“Me llamaron, me convencieron, no sé cómo y cuando terminé fue en bola (risas)”, agregó.

Si el momento ya era gracioso, Diego Maradona lo hizo más jocoso con su apunte final: “A mí me lo habían contado y ya lloraba de risa de antemano porque dicen que la encuesta fue por medida”.

Momento de risa total en el programa y dicha escena se ha recodado recientemente. Con el cumpleaños del ‘Tino’ Asprilla en el ambiente es buen momento para volver a reír.