Patinadora iraní se vio obligada a pedir perdón por subir sin velo al podio

La patinadora iraní Nilufar Mardaní indicó que esta semana tras ganar una carrera en Turquía, apareció en el podio sin el velo islámico sin darse cuenta, lo que concidió con las protestas que sacuden el país desde mediados de septiembre, tras la muerte de Mahsa Amini.

“Inmediatamente después de la competencia, nos llamaron para subir al podio y como está prohibido subir al podio con el casco de patinaje me lo quite y no me di cuenta que se me cayó el velo”, informó hoy el periódico local Shargh según un video difundido por Mardani en su cuenta de la red social de instagram.

La patinadora que en el video lleva una gorra en la cabeza y el velo lo lleva colocado en su cuello agregó que “me disculpó a la gente por haber creado tensiones”.

Mardaní, miembro del equipo nacional de patinaje de velocidad de Irán, según el vídeo difundido por medios locales tras la competencia que tuvo lugar ésta semana en Estambul (Turquía) subió al podio vestida con una camiseta negra en la que figuraba la palabra Irán y sin el velo islámico.

El Ministerio de Deporte iraní indicó ayer en un comunicado que Mardani “no llevaba el atuendo aprobado por el Ministerio y que desde el mes pasado ya no es miembro de la selección iraní”, además “la selección iraní no ha participado esa competencia” y Mardani ha competido a título “personal”.

La legislación de la República Islámica obliga a las mujeres deportistas iraníes a competir con el cabello cubierto.

El pasado mes de octubre la escaladora Elnaz Rekabi participó en una competencia de escalada en Seúl en un gesto similar, sin llevar el velo islámico, y a su regreso a Irán pidió disculpas y aseguró que su gesto fue involuntario.

Las protestas en Irán comenzaron el 16 de septiembre, tras la muerte bajo custodia policial de la joven kurda Mahsa Amini, de 22 años, que fue detenida tres días antes por la policía de la moral por haber llevado supuestamente mal puesto el velo.

Sobre todo los jóvenes y mujeres son los que protagonizan las protestas al grito de “mujer, vida, libertad” y lanzan consignas contra el Gobierno y queman velos, uno de los símbolos de la República Islámica y algo impensable hasta no hace mucho.

EFE