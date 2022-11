Jugadores del Liverpool ‘rezan’ para no caer en la ‘maldición’ de Qatar 2022

Se acerca el Mundial de Qatar 2022 y con él, reina el miedo entre los jugadores convocados para esta cita orbital. ¿Por qué? Nadie se quiere perder el torneo más importante del fútbol en el mundo y hasta se habla de que algunos jugadores le bajan al ritmo con sus clubes para evitar cualquier riesgo de lesión que los pueda marginar del certamen.

Pese a esto, en lo que se puede denominar como un ‘efecto dominó', durante las últimas semanas y los días más recientes, se ha confirmado que varias figuras no estarán en Qatar por lesión. El último de ellos fue el atacante marfileño Sadio Mané, quien en el juego de Bayern Múnich ante el Werder Bremen de este martes, tuvo que abandonar el juego a los 18 minutos por molestias físicas.

Este miércoles, el diario ‘L’Équipe’ confirmó que el ex-Liverpool no podrá estar en la cita orbital por una lesión en el peroné derecho. De esta manera, Mané se sumaría a toda una constelación de estrellas que no estarán en la Copa del Mundo.

INFO L'EQUIPE. Sorti sur blessure lors de la victoire du Bayern Munich face au Werder Brême (6-1) mardi soir, le Sénégalais Sadio Mané ne disputera pas la Coupe du monde (20 novembre - 18 décembre). https://t.co/R02vL40Kxo pic.twitter.com/dNZOZxRpnx — L'ÉQUIPE (@lequipe) November 9, 2022

Los jugadores del Liverpool y su ‘maldición’ con Qatar 2022

Y sí, el Liverpool es uno de los mejores clubes del mundo y así lo ha demostrado en las últimas temporadas, en las cuales ha sido protagonista en su país y en Europa. Sin embargo, muchos de sus jugadores no estarán en el Mundial, especialmente los del frente de ataque.

Para empezar, hay que hablar de los que se quedaron fuera porque su seleccionado no clasificó, en este caso: Luis Diaz con Colombia y Mohamed Salah con Egipto. Por otro lado, están los futbolistas que no recibieron el llamado de su seleccionador y en este grupo se encuentra Roberto Firmino, quien no fue llamado por Tite para estar con Brasil.

Finalmente, hay que hablar de los lesionados y entre estos se encuentra Diogo Jota, quien sufrió una lesión muscular en un juego ante el Manchester City y no podrá estar con Portugal. Por último, y aunque esta temporada dejó de ser parte del equipo de Klopp, Sadio Mané se une a la lista de jugadores vinculados a los ‘Reds’ que no estarán en la próxima Copa del Mundo.