Jair Palacios, de brillar con Millonarios a perderse en la drogadicción

El recordado título liguero de Millonarios sobre Santa Fe en 2017, tuvo a Jair Palacios como el protagonista de la banda izquierda de los ‘Albiazules’. El lateral era un hombre de confianza de Miguel Ángel Russo y tocó la gloria del campeonato ante el clásico rival.

Sin embargo, dos años después, cuando Jorge Luis Pinto tomó las riendas, Palacios salió del equipo y reveló las razones, que fueron completamente extrafutbolísticas.

En una entrevista con el ‘Gol Caracol’, el futbolista reveló que tuvo problemas con Pinto porque no lo ponía a jugar. Sin embargo, reconoció que llegaba borracho a los entrenamientos, así que, a la postre, entendió al DT.

Yo creía que el profe Pinto era mi enemigo, pero no, terminó siendo mi amigo porque me estaba diciendo las cosas en la cara y era la realidad.

Sobre sus compañeros, recordó a Mackalister Silva, Jhon Duque, Harold Santiago Mosquera, Duvier Riascos como los que más intentaron ayudarlo.

Ese Millonarios campeón era una familia, éramos unidos, pero el que se salía de ese molde y no quería era yo.

Esos 'manes' me ayudaron todo lo que quisieron, fueron un amor de personas.

Me decían: ‘negro', no más, ponle cuidado a la vida, valórala’.

Palacios reveló que desde muy joven tuvo contacto con las drogas y el alcohol. Pese a que logró llegar al futbol profesional, no se retiró de sus adicciones, lo único fue que bajó la cantidad de veces que lo hacía, pero cada vez se notaba más.

Hubo una mini pausa, porque siempre tuve contacto con las drogas, no voy a mentir. Si antes salía tres o cuatro veces a la semana, ahora solo lo hacía dos, pero igual lo hacía.

En el Bogotá FC no se dieron cuenta de eso porque estaba muy joven y no se me notaba tanto, como sí pasó en Millonarios en mi última etapa, donde llegaba destrozado, acabado.

— Jair Palacios