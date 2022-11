Gran reflexión de Nairo en medio de las malas noticias: “la tormenta tiene que pasar”

En la mañana del jueves 3 de noviembre, el fallo del TAS se publicó en contra de la apelación de Nairo Quintana por el caso del Tramadol. Aun así, el pedalista colombiano salió a hablar y se mandó una gran reflexión en la que agradeció al país por el apoyo y se sostuvo en su inocencia.

Nairo estuvo en el ‘ojo del huracán’ de la UCI tras los resultados de la prueba antidopaje del pasado 8 y 13 de julio, que se realizaron durante el Tour de Francia, en el que finalizó en la sexta posición.

El ente del ciclismo encontró a Quintana culpable del uso de Tramadol, sustancia que no está prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), pero no es válida por la UCI, no por un tema de dopaje sino de salud.

Aun así, el boyacense ha defendido su inocencia, asegurando que él en ningún momento la consumió y comenzó la apelación contra el fallo de su sanción. Ahora que el TAS respondió a su apelación y la negó, ‘Nairoman’ no se escondió y continuó con la defensa.

¿Qué dijo Nairo?

El colombiano comenzó su declaración con el fallo en cuestión y dejó en claro su tristeza por la decisión tomada, pero se mostró orgulloso porque sabe que no consumió la sustancia y más de 300 controles durante su carrera lo avalan.

Lamentablemente, no fue bueno para mí, con tristeza lo digo. Pero con orgullo digo que a lo largo de mi carrera deportiva he tenido mucho más de 300 controles antidoping, que da más o menos 3 controles por mes y nunca he tenido ningún problema de dopaje. — Nairo Quintana

El boyacense justificó que el fallo del TAS no es válido y expuso algunos motivos por los que puede comprobar su inocencia.

Tengo muchas razones de por qué no hacerlo y por qué no lo he tomado, pero así ha salido el resultado y más adelante les comentaré todas las situaciones. Valorando por qué el TAS no la tuvo válida. — Nairo Quintana

Finalmente, Quintana cerró su intervención con una increíble reflexión que sorprendió a todos por la tranquilidad en la que está tomando su situación. Además, aprovechó para agradecer a quienes le han apoyado durante este difícil proceso y dejó ver que volverá más fuerte.

La vida pasa, la vida sigue, la tormenta tiene que pasar, seguimos mirando hacia adelante, tengo una linda familia, tengo un país y grandes amigos que me apoyan, muchísimas gracias por eso. Nos veremos pronto. — Nairo Quintana

Vea las declaraciones de Nairo: