¿Muy feliz? Carlos Antonio habló de título de ‘Millos’, pero ‘metió la pata’ en vivo

Este miércoles, Millonarios vivió una gran jornada, luego de conseguir el título de la Copa BetPlay 2022 ante Junior de Barranquilla. Los goles de Luis Carlos Ruiz y David Mackalister Silva le dieron la oportunidad de remontar la serie a los dirigidos por Alberto Gamero.

Tras el tanto del capitán del ‘Ballet Azul’, el Junior no pudo igualar la serie e incluso, pudo recibir algún gol más, pero tuvo en Sebastián Viera a una de sus figuras. Finalmente, el cuadro albiazul se quedó con el título que no conseguía desde el año 2011.

Uno de los periodistas que ha destacado el trabajo del entrenador samario ha sido Carlos Antonio Vélez, quien en el programa ‘Planeta Fútbol’, más específicamente en su espacio ‘Palabras Mayores’ dio su opinión sobre el juego entre el ‘Embajador’ y el ‘Tiburón’ de una forma detallada.

El analista señaló que iba a hablar de tres personajes que tuvo este juego y el primero de ellos era el árbitro de este duelo. Sin embargo, sorprendió a todos cuando señaló que el juez central Óscar Julián Ruiz, quien para él hizo “un arbitraje otra vez impecable”.

Por supuesto, el analista tuvo un lapsus, ya que quiso referirse al antioqueño Wilmar Roldán, quien dirigió el decisivo encuentro sin ningún inconveniente.

Al periodista manizaleño lo hicieron caer en la cuenta de su error y después de haber terminado su intervención en ‘Palabras Mayores’, salió a corregir el lapsus que había tenido.

Antes que despida la sección, buen, ya me despidió la sección, me dicen que me equivoqué y dije Óscar Julián Ruiz. No, es Wilmar Roldán, ¿qué dije yo, Dios mío? Qué pena con Óscar Julián, qué pena con Roldán.

Sí, me equivoqué, un lapsus, yo también me equivoco.