En Nacional dejaron claro cuáles son los refuerzos que están buscando para 2023

El presidente de Atlético Nacional, Mauricio Navarro, habló de todo un poco, incluidos los refuerzos que están buscando para el año 2023 para afrontar los compromisos que incluyen la Copa Libertadores de América.

El directivo le concedió una entrevista al periódico El Colombiano en donde tocó varios puntos de la actualidad del club y donde dejó ver el déficit que hay en la institución que ahora preside.

Uno de los temas que más ha hecho eco en la afición ‘Verdolaga’ es la postura de darle fuerza a la cantera y no traer demasiadas caras nuevas. Sobre eso se refirió en la charla.

Vea también: Linda Caicedo le hizo aguar el ojo a Carlos Paniagua con su emotivo mensaje

Presidente de Nacional sobre los refuerzos que buscan

“Es conocido que buscamos defensas centrales, con toda seguridad un centro delantero y una o dos posiciones más. Queremos posiblemente un lateral ante la lesión de Álvaro Angulo y un extremo. Eso es lo que hasta el momento hemos visualizado”, respondió en la mencionada entrevista.

Esperanzados en la cantera

“Pero tenemos mucha fe en que en la cantera hay jugadores de proyección como John Solís, Brayan Palacio, Óscar Perea, entre otros. En fin, estos talentos ya tienen que estar muy cerca del equipo profesional”.

Sobre la eliminación

“Es un golpe duro para Atlético Nacional que no solamente nos afecta en lo deportivo, sino también en lo económico”.

Vea acá: Revelaron los millonarios ingresos de los equipos del fútbol colombiano

Duro déficit

“El club, cuando lo recibimos este año, tenía una pérdida acumulada cercana a los 16.000 millones de pesos... Pero nosotros estructuramos un presupuesto con todas esas cifras y no debe cambiar, porque además empezamos a visualizar los jugadores del otro año. Hace más de un mes venimos trabajando en ciertos nombres y eso no va a cambiar. Lo que tenemos que tener cuidado es que esos valores no se aumenten, pero está claro, el equipo necesita unos cuatro jugadores y es lo que trataremos de hacer”.