“¿Por qué son tan malos”, imperdible reacción de hincha de ‘Millos’ ante gol del DIM

Por un partido aplazado de la Liga BetPlay 2022-II, Millonarios recibió al Deportivo Independiente Medellín en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Díber Cambindo abrió el marcador al minuto 44, pero luego Omar Bertel le dio vida al ‘Embajador’ con su tanto al 77′.

Cuando parecía que el cuadro local estaba cerca de quedarse con los tres puntos, llegó lo inesperado. Con muchos de sus hombres al ataque, el ‘Ballet Azul’ quedó descompensado y el ‘Poderoso’ tuvo un contragolpe, que le permitió llegar al 1-2 de Jean Pineda, con un compromiso evidente del arquero Álvaro Montero.

Por supuesto, muchos aficionados evidenciaron su molestia por un nuevo resultado negativo para ‘Millos’. Uno de ellos fue el youtuber ‘Austin Millonarios’, célebre por sus videos reaccionando a los partidos del equipo capitalino.

En esta ocasión, el aficionado narraba que el Medellín no quería “saber nada de la pelota”, haciendo referencia a que el visitante buscaba defenderse a como diera lugar. Lo curioso fue que segundos después de haber dicho esta frase, llegó el tanto de Pineda y una nueva derrota para su equipo.

El DIM no quiere saber nada de la pelota...

Ay no, ay no, no, no, no... y perdió Millonarios al final, no puede ser, ¿por qué son tan malos?

— Austin Millonarios