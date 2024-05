“El secuestro solo lleva al traqueteo”: Petro sobre anuncio del ELN de retomar secuestros

Desde la llegada del presidente Gustavo Petro a la casa de Nariño empezaron las negociaciones de paz con el ELN en el marco de la política de ‘La Paz Total’. Este proceso ha estado envuelto en varias polémicas, sobre todo por las declaraciones que se han hecho desde los altos mandos de la guerrilla, quienes en su momento aseguraron que el secuestro era una forma de financiamiento y que no lo podían detener. De igual forma, y como muestra de la voluntad de paz, se acordó que el ELN dejaría de secuestrar para poder avanzar con los diálogos de paz, pero en las últimas horas tomaron una decisión radical.

PUBLICIDAD

Desde los altos mandos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se ordenó retomar el secuestro luego de que aseguraran que, “el Gobierno muestra poca voluntad para avanzar en los diálogos de paz y en buscar alternativas de financiación económica distintas al secuestro”. Debido a esto, anunciaron el 3 de mayo que, “el ELN da por terminada su oferta de suspensión unilateral de retenciones económicas”.

¿Qué dijo el presidente Petro sobre el anuncio del ELN?

El presidente Gustavo Petro aseguró que, “no había leído la tesis de Camilo Torres, él planteó hace décadas, no había nacido yo, el amor eficaz, ese que parece que la dirigencia del ELN no conociera. Cuando se plantea ahora de nuevo secuestrar personas, secuestrar personas es lo contrario del amor eficaz. Así que el amor eficaz es el camino de la paz. El secuestro no lleva, sino al traqueteo”.

Finalmente, el presidente aseguró que, “un secuestro no es más, sino la transacción mercantil del ser humano, cualquiera que él sea o ella. Aquí este Gobierno tiene que entender la población, no es al revés. Tiene que entender sus necesidades y tiene lo que tiene que es el dinero público, producto de los impuestos de todos y todas las colombianas, y entregarlo de tal manera eficazmente, amor eficaz, a la gente que más lo necesita”.