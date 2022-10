“Me encanta ‘sonar’ a los rivales”, Ana Guzmán no ‘come de nada’ con ‘La Tricolor’

Este sábado, la Selección Colombia Femenina Sub-17 consiguió una histórica clasificación a las semifinales de la Mundial de la India, luego de superar por 3-0 a Tanzania. Las dirigidas por Carlos Paniagua consiguieron la clasificación gracias a los tantos de Linda Caicedo, Yesica Muñoz y Gabriela Rodríguez.

Una de las jugadoras que fue titular en este duelo fue la defensa Ana María Guzmán, quien al final del encuentro habló con los medios y dejó claro que no le importa el juego físico y que hasta lo disfruta, pese a que no cuenta con una gran talla.

Junto a la guardameta Luis Agudelo, Guzmán habló con Win Sports y destacó el trabajo hecho en este duelo, aunque sufrió el rigor de las rivales, que en lo físico superaban a las cafeteras. La lateral derecha señaló que no le ve problema a esto porque a ella también le gusta el roce y tratar de ganar con fuerza.

Me dieron durito, pero a mí me encanta que me den duro en la cancha, que me suenen como yo sueno. De eso se trata, de disfrutar y amar cada momento.

— Ana Maríz Guzmán