Hinchas de Millonarios están aburridos de Casale porque “desestabiliza el equipo”

Antonio Casale es un reconocido periodista deportivo, cuya pasión por los colores de Millonarios no son un secreto. No obstante, eso no implica que llene de elogios subjetivos al equipo, sino, por el contrario, es uno de los que más crítico es al momento de medirlo. Este hecho ha generado molestia en los aficionados albiazules, quienes creen que los comentarios de Casale desestabiliza al equipo.

Vea también: ¿El mejor gol de Borré? Entuteló a Carlos Antonio, ganó y lo hizo pedir perdón

Una vez finalizó el partido entre Santa Fe y Millonarios, el periodista habló indignado de los motivos por los que el equipo perdió, luego de ir ganando por dos goles de ventaja. Casale señaló la actitud y el nivel de Álvaro Montero, la falta de jerarquía de Millonarios de Gamero en las instancias finales y la poca respuesta del entrenador para corregir los errores del equipo.

“A Montero lo que le patean entra y Gamero sin ningún tipo de reacción”, afirmó el periodista.

Algunos de los comentarios de Antonio Casale:

Lo que le cuesta a Millonarios…… pic.twitter.com/5SMXRUQAd2 — Antonio Casale (@casaleantonio) October 6, 2022

Vea acá: ¿Y cómo va la B? Se acerca la definición de los que ascenderán a la Liga

Los hinchas se hartaron de Casale:

A través de las redes sociales, los hinchas de Millonarios, quienes no han sido ajenos a los errores que le ha costado a Millonarios obtener únicamente 4 de los últimos 15 puntos posibles, dejaron ver su apoyo incondicional al equipo, aun con más veras, porque siguen siendo líderes.

Los Embajadores están cansados que Antonio Casale critique vehementemente y solamente resalte los malos resultados o errores de Millonarios, así que entre memes, burlas y comentarios le cantaron la tabla al periodista.

Algunos de los comentarios de los hinchas por Twitter:

Aunque a algunos les duela, a otros les moleste y a ciertos personajes les incomode acá te seguimos acompañando @monteroalvaro1 usted tiene derecho a tener noches malas como cualquiera de los demás. A levantar qué hay una revancha a la vuelta en la final. pic.twitter.com/sjB67vWwtZ — La Gameroneta (@LaGameronetaOk) October 8, 2022

ATENCION COLOMBIA



Sale video recién sacado del horno del siempre meme Antonio Casale.



Ríanse, pásenla bueno un rato. https://t.co/B8zTsKy0se — Arguellon't (@Arguellooo_) October 6, 2022

Yo no le creo al PELMAZO de Casale, que casualidad que los problemas salgan a la luz pública ahora y no hace 15 días.



La Chimoltrufia Casale le llamaremos — Leonardo Andres Bernal (@Leoabernal) October 8, 2022

Si tienen la oportunidad de ver, escuchar o leer las opiniones de Antonio Casale, desaprovechenla. — Daniel Figueroa (@tocarymirar) October 8, 2022

Lo raro es que vengan estos chismes ahora de Casale, siendo él hincha de Millos, porqué hincha SÍ es, que sentido tiene decir esas cosas en estas instancias, porqué no se dijo en su momento ? 🤷‍♂️Mmmm… a muerte con los jugadores y en la cancha es dónde se resuelve siempre todo — 𝕮𝖔𝖈𝖔 - 𝖏𝖚𝖆𝖓𝖉𝖆 ⚽️  Ⓜ️ (@JuandaGol09) October 8, 2022

Vea también: Linda Caicedo enamoró a sus hinchas con un detallazo de crack previo al Mundial