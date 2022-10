“Las orquestas no son para el fútbol”, DT del Huila se queja de la barra rival

Néstor Craviotto, director técnico de Atlético Huila, sorprendió a propios y extraños con su insólito pedido a vivir el fútbol en tranquilidad total al quejarse del ruido que generó la orquesta de la barra rival en el partido más reciente de su equipo.

Luego de la derrota de los suyos en la jornada 15 del Torneo Betplay Dimayor 2022-II, 2-1 ante Real Santander, el timonel argentino dejó a muchos impresionados con sus declaraciones en la rueda de prensa.

Néstor Craviotto pide tranquilidad en el fútbol y se queja de la barra rival

Detrás de los bancos de suplentes del estadio Villa Concha están unas graderías en donde se hace una barra del equipo santandereano que destaca por la cantidad de bombos y trompetas, algo que sin duda no le dejó tener tranquilidad al entrenador.

Uno cree que ya lo escuchó todo en el fútbol y sale Craviotto diciendo esto…



No parece argentino, tampoco que llegó a Colombia en 2016 y menos que haya dirigido contra Grandes donde sus hinchas alientan los 90’.



Néstor querido, entonces te equivocaste de país y de deporte 🤷🏼‍♀️ pic.twitter.com/vvItDnlFUi — NasBeltránF (@NasBeltran) October 4, 2022

La orquesta no tiene que ver con el fútbol

“Me quejó nada más de esa orquesta que ponen atrás de los bancos de suplentes. La verdad, aburridora, cansadora. Eso no es de fútbol”.

Un llamado a cambiar las cosas

“No te deja expresarte ni a un par de metros. Dejemos esas cosas de lado para que todos podamos ser más buena gente y menos complicados con todas estas cosas. Empecemos de una vez porque no empezamos ninguno”.

Aburrido de tanta distracción

“Sería bueno no tener esa orquesta atrás, porque las orquestas son para las fiestas, no para un partido de fútbol. En el tenis hay silencio cuando juegan. Termina siendo aburrido y no te distrae toda esa cosa ahí”.

