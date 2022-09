Ahora o nunca: Colombia se juega la vida en el Mundial de Voleibol Femenino

#LBvolley Programación COLOMBIA (hora 🇨🇴). Grupo D:



🗓Domingo 25 de sept.

vs. Japón🇯🇵- 7:15 a.m.



🗓Martes 27:

vs. China🇨🇳- 7:00 a.m.



🗓Miércoles 28:

vs. Brasil🇧🇷- 8:00 a.m.



🗓Viernes 30:

vs. Argentina🇦🇷- 11:00 a.m.



🗓Sábado 1 de oct.

vs. Rep. Checa🇨🇿- 11:00 a.m. pic.twitter.com/FDWezYdjAy