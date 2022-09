Vélez le cantó la tabla a Dorlan Pabón por irse de grosero en su celebración

Dorlan Pabón anotó para Atlético Nacional ante Deportivo Cali, pero su celebración no le gustó mucho a Carlos Antonio Vélez por la grosería que se mandó.

El duelo de ‘Verdes’ por la jornada 12 de la Liga Betplay Dimayor 2022-II le favoreció al cuadro antioqueño por 3-0 con anotaciones de Andrés Andrade, Dorlan Pabón y Andrés Román.

Dorlan Pabón se desahogó con su gol

‘Memín’ anotó su primer tanto en la era de Pedro Sarmiento en el banco y gritó con el alma su tanto, luego de algunas críticas recibidas.

El jugador de 34 años corrió a la cámara de televisión y se fue de grosero, algo por lo que el analista de la transmisión oficial, Carlos Antonio Vélez lo regañó en el entretiempo.

Un llamado a mejores celebraciones

“Por qué no empezamos una campaña porque estos partidos los ven los niños que tienen a sus ídolos en la cancha. Las familias. Empecemos una campaña para evitar que las celebraciones tengan que ver con mentadas de madre, escupitajos, acciones grotescas y esas cosas feas”.

Es un desastre

“Esto no le queda bien ni a usted, Pabón (Dorlan), ni a ningún otro. A mí no me parece, aunque sea nuestro idioma coloquial, que es un desastre, pero igual no tiene sentido”.

El fútbol como herramienta social

“El fútbol tiene que servir para incrementar valores, no para estar mandando un mensaje que generalmente es equivocado”.

No reclamar en público

“Si tiene algo que reclamar, hágalo de manera silenciosa y no de manera pública”.