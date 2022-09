Hinchas del Celtic sabotearon épicamente el minuto de homenaje a la Reina Isabel

En el Reino Unido siguen los homenajes para la fallecida Reina Isabel II, pero a la par siguen las burlas de parte de los sectores detractores, como la fanaticada del Celtic de Escocia que se las ingenió de gran manera para sabotear el homenaje que le quisieron rendir.

Los hechos se dieron en la octava jornada de la Premiership en la que el St. Mirren venció 2-0 al Celtic, puntero del campeonato, pero el marcador quedó como anécdota y lo que trascendió de dicho encuentro fueron los actos protocolarios.

Hinchas del Celtic sabotearon homenaje a la Reina Isabel

Públicamente conocido que la afición del gigante escoces es detractora de la corona real, las autoridades ingeniaron que, en lugar de un minuto de silencio, para que no hubiera rechiflas, se realizara un minuto de aplausos. Brillante jugada, pensaron. Finalmente, ¿Qué podría salir mal?

Enterados de lo que iba a suceder, los aficionados comenzaron a cantar: “if you hate the royal family, clap your hands” (“Si odias a la Familia Real, aplaude”)”.

La situación fue tan inesperada que algunos de los jugadores apenas podían aguantar la risa contenida ante el absurdo momento que estaban viviendo y todos, muy obedientes, estaban aplaudiendo de acuerdo a lo que les indicaron en la previa.

En la tribuna que acogió a la hinchada visitante también lució un letrero enorme con el mismo mensaje “if you hate the royal family, clap your hands” que dejó más que claro el sabotaje que supieron hacer.

Le trataron de cambiar el minuto de silencio por un minuto de aplausos a los fans del Celtic para que no cantaran improperios a la reina hoy finada. Los fans respondieron cantando "Si odias a la Familia Real, aplaude".



La acción le ha dado la vuelta al mundo dividiendo opiniones entre quienes rechazan las burlas a la fallecida reina y entre los que se mofaron de la situación que nadie vio venir.