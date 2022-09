Extécnico del América confesó que el equipo quería jugar al menos 3 años en la B

América de Cali es uno de los equipos con mayor historia en el fútbol colombiano. Sus 15 estrellas en el escudo y las cuatro finales de Copa Libertadores lo ratifica. Sin embargo, ‘Los Escarlatas’ vivieron una oscura etapa en la segunda división desde el 2011 y hasta 2016, cuando finalmente sellaron su regreso a la máxima categoría.

El pasado martes 6 de septiembre, el periodista Ricargo ‘El Gato’ Arce, difundió un video del histórico entrenador de ‘La Mecha’, Diego Edison Umaña, quien confesó que no volvería a dirigir al América después del conflicto que tuvo en 2013, cuando no le permitieron ascender porque el plan del club era permanecer al menos tres años en ‘la B’.

Arce compartió el video con la finalidad de señalar el difícil momento que atraviesa el otro grande del Valle, el Deportivo Cali.

Umaña se refirió al expresidente de la institución, Oreste Sangiovanni y señaló el conflicto que tuvo con él porque, a sus palabras, se enteró que el plan del directivo era mantener al conjunto en segunda división del fútbol colombiano, por al menos tres años.

Diego Edison dirigió al equipo en 2013, durante la segunda temporada en la liga de ascenso de Colombia.

Su arranque fue imparable con 12 victorias, 3 empates y 3 derrotas. Sin embargo, el equipo ‘pinchó' en los cuadrangulares y finalizó en la tercera posición, cediéndole al Unión Magdalena la oportunidad de disputar la final.

Para el segundo semestre tuvo un rendimiento similar en el ‘todos contra todos’, pero en los cuadrangulares nuevamente se quedó por fuera a dos puntos de Fortaleza.

El entrenador reveló que por dicho arreglo, él no volvió a dirigir y que aunque es algo que todos saben, nadie toma acciones en contra del exmandatario del club.

La última vez me peleé con ese Sangiovanni porque arregló 3 años para estar en la B.

Yo me di cuenta, me peleé y ya no dirijo por eso.

Todos lo saben, pero nadie le hace nada a ese man.

— Diego Edison Umaña