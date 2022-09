‘Caballo’ Márquez atendió a quienes lo ven como un goleador de equipo chico

Actualmente, el delantero samario está pelando por ser el goleador de la Liga BetPlay 2-2022 gracias a sus grandiosas actuaciones con el Unión Magdalena. Precisamente por eso, los hinchas de Millonarios, su anterior equipo, lo han criticado y señalaron en varias ocasiones que le pesó la camiseta del ‘Embajador’. Para cesar los comentarios, Ricardo ‘Caballo’ Márquez le respondió a quienes dicen que es goleador de equipo chico, y lo hizo con contundentes palabras.

Vea también: Carlos Andrés Gómez, la joya de Millonarios que “aprendió las jugadas de Mbappé”

En la tarde del 6 de septiembre de 2022, Márquez fue invitado al programa ‘El Vbar’ de Caracol Radio y le preguntaron su opinión sobre quienes lo tildan de goleador de equipo chico. Sin entrar en polémica, él señaló que su falta de gol en Millonarios fue causada por su mentalidad, mas no por el peso de la camiseta.

En realidad considero que todos los equipos son competitivos, cuando entramos al campo somos once contra once. Que la camiseta de Millonarios tenga 15 estrellas y que sea el líder del fútbol colombiano, no significa que no se le puede ganar y que yo no puedo anotar. Tanto en Millonarios, como en Nacional o en el Real Madrid, hay que soñar.

Solo es que se dé la oportunidad del gol y que uno siga en esa senda, en la misma confianza y en no caer en desespero. En cierto punto, yo caí en desespero en Millonarios. Para nadie es un secreto que no me fue muy bien, pero pude anotar. Tampoco me fui con el sinsabor de decir: no pude meter gol en Millonarios.

— Ricardo 'Caballo' Márquez