“Espero que recapacite”, agente de Linda Caicedo le dio un ‘pero’ a su futuro

Si algo extraordinario ha dejado el fútbol colombiano, por lo menos en las últimas participaciones de la ‘Tricolor’ ha sido Linda Caicedo. La atacante ha dejado boquiabiertos a todos los aficionados del balompié femenil por su desequilibrio y su extraordinaria pegada, que han puesto la firma de un inmenso futuro para ella.

A pesar de todo, aún es muy joven. La figura del onceno todavía no ha cumplido la mayoría de edad, o por lo menos no lo será hasta febrero del 2023. Cabe anotar que, hasta que no cumpla sus 18 años, no partirá hacia el fútbol del extranjero.

Su mánager, Carles Catalán, no dio un panorama muy alentador ante su futuro, puesto que habría una persona externa que pueda perjudicar su carrera. Indudablemente, dio un testimonio sorpresivo acerca de la referente.

La advertencia de Carles Catalán

A través de una entrevista con el programa ‘La Banda Deportiva’, el actual agente de la delantera puso los pies sobre la tierra y habló de su panorama, teniendo en cuenta los rumores que vinculaban a Linda con el Barcelona.

“Nosotros hemos cuidado la imagen de Linda, pero cuando llega la fama aparecen personas que buscan sacar provecho, como un señor Sisco Terreros (agente FIFA). Espero que recapacite. Hay posibilidad de que firme con el Barcelona, pero si no se actúa bien se paraliza”. — Carles Catalán, agente de Linda Caicedo

De acuerdo con su versión, el cambio de representante podría derivar en un cambio abrupto de planes. Parece que el suceso no le ha caído muy bien a Catalán, quien afirmó que todavía hay posibilidades de que Caicedo sea ‘culé'.

“Yo no he cobrado un solo peso por Linda. Tengo documentos firmados de sus papás ante un notario, porque ella es menor de edad”. — Carles Catalán, agente de Linda Caicedo

Hablamos en exclusiva con el manager de Linda Caicedo, Carles Catalán.

Quien nos manifestó su inconformidad con la actualidad de Linda: “Nosotros hemos cuidado la imagen de Linda, pero cuando llega la fama aparecen personas que buscan sacar provecho. Como un señor Sisco Terrero” pic.twitter.com/aiTMxv3nLy — La Banda Deportiva (@Bandadeportiva) September 2, 2022

¿Cuándo será la próxima aparición de Linda Caicedo?

El seleccionado femenil absoluto tendrá la oportunidad de medirse ante Costa Rica, en dos partidos amistosos (uno a puerta cerrada y otro con presencia de público) y pensando en ese próximo Mundial de Mayores, estipulado para el 2023.

El cotejo inicial será ante las ‘Ticas’ el próximo sábado 3 de septiembre a partir de las 4:00 p.m. (hora local) en el Estadio Deportivo Cali. Por su parte, el siguiente encuentro, ya con presencia de público, será el martes 6 a las 7:30 p.m. en el Pascual Guerrero.