¿James fue rechazado? Mujer da razones de no haber ido con él a su casa

James Rodríguez es noticia constantemente por lo que pasa con él dentro y fuera de la cancha, ahora hace eco el supuesto rechazo que le hizo una joven en la ciudad de Medellín.

De acuerdo con el relato de la usuaria ‘Silvialuciagr’, con más de 27 mil seguidores en la red social Tik Tok, ella se cruzó con el futbolista a en una discoteca de Medellín, en donde él la invitó a su casa, pero ella le dijo que no.

Mujer dice haber rechazado ir con James Rodríguez a su casa

“La vez que en una discoteca en Medellín rechacé irme con James Rodríguez”, titula el primero de tres videos, en el que curiosamente ella comienza diciendo: “No quiero que se haga viral, pero hoy me acordé”.

Vea acá: ‘Destrozan’ a la Conmebol por comparar al ‘Pibe’ Valderrama con un paraguayo

Y prosigue su relato contextualizando: “La vez que en una discoteca de aquí de Medellín rechacé irme a la casa de James Rodríguez con él”.

“Estaba con unos amigos en una discoteca, cuando ellos vieron a James en la zona VIP. Yo lo miré, y cuando lo hice, él me miró”, prosigue.

Ella relata que siguió bailando y le dio la espalda, pero “él tenía un escolta que se me acercó y me dijo: ‘es que a James le gustaste, te molestaría darle el número?’”, algo a lo que ella accedió.

@silvialuciagr Porfa no lo hagan viral gracias likeeee para segunda parte jejejejeje ♬ sonido original - SILVILÚ

Posteriormente, el mismo hombre de seguridad vuelve y le dice: “James me pregunta que, si quieres ir ahorita con él a su casa de Llanogrande”, sin embargo, “el problema es que era como la 1 de la mañana y yo tenía vuelo a las 4 de la mañana porque me iba con mis amigas para Cartagena con mis amigas en un viaje súper planeado”.

A lo que la siguiente razón fue: “que te manda a decir que pierdas el vuelo, que él te lo paga para que te vayas más tarde”, entonces ella pidió a que el mismo jugador se lo dijera.

Vea acá: Iván Duque a la FIFA: el expresidente de Colombia tendrá distinguido cargo

Según el relato, el propio ‘10′ de la Selección Colombia llegó, se presentó y le dijo que perdiera el vuelo.

Ella dice que manifestó a sus amigas que iba a perder el viaje, pero ellas no le creían. Por eso, le pidió grabara una nota de voz que él supuestamente envío.

Posteriormente, muestra la grabación de un chat, con una nota de voz, presuntamente del jugador en la que dice: “Hola, ¿cómo están? Me voy a quedar con ella acompañándola un poco más. Ella se va después de medio día”.

@silvialuciagr Respuesta a @.... perdon pero igual me toco hacer parte 3 jajajajajaja ya mismo la subo ♬ sonido original - SILVILÚ

En una tercera escena, manifestó que no fue como tal que ella lo rechazó, sino que ‘cayó en su trampa’.

“Yo estaba considerando quedarme”, pero sus amigos se pusieron mal de la borrachera, mientras eso, James la invitó al palco. “En el VIP había mucha gente. Llega un momento en el que él me dijo, si nos vamos y pierdes el vuelo ‘¿qué quieres ir a hacer?’. Luego me dijo que mejor me fuera y cuando regresara de Cartagena, el escolta me iba a estar esperando. Entonces me despedí y me fui”.

@silvialuciagr Respuesta a @giovannapazp ya ustedes veran si creen o no jajajajaja puedo no ser la mas linda pero yo tengo lo mio😝😝 digo que dejé ir la oportunidad porque de otra yo se que no hubiera importado un viaje a cartagena vs james pero pues para mi si y me fuiiii🤘🏻 Fin del storytime ♬ sonido original - SILVILÚ

Vea también: Celebró a rabiar provocando la tribuna rival, solo que la misma estaba vacía

¿En realidad sucedería esto o será un video para ganar protagonismo de parte de la mujer?