“Daniel Ruiz tiene condiciones para jugar en Europa” futbolista exJuventus

El mediocampista de 21 años, Daniel Ruiz Rivera, ha causado sensación alrededor del fútbol colombiano por la proyección de futbol que ha demostrado con la camiseta de Millonarios. Tanto así, que en varias ocasiones se ha rumorado su fichaje con equipos del exterior.

En esta ocasión, un futbolista que militó en la Juventus, Tottenham y Roma, destacó el talento del bogotano.

Vea también: Giovanni Moreno finalmente definió su futuro y dejó a más de uno iniciado

En la mañana del viernes 19 de agosto, en el programa ‘Antena 2′ entrevistó al futbolista español Iago Falque, con presente en América de Cali.

El mediocampista habló del fútbol colombiano, ahondó sobre cómo se ha sentido en el América y reveló para él, quién es el futbolista con mayor proyección en la Liga Betplay.

Falque, mencionó a Daniel Ruiz cuando le preguntaron con qué jugador se podría identificar. El español no dudó en elegir a un futbolista de un equipo rival al suyo.

Iago destacó que el bogotano fácilmente puede ir a jugar en el ‘viejo continente’ gracias a sus características de ‘buen pie’ del hombre de Millonarios.

Me gusta mucho, tiene muchas condiciones para jugar en Europa y hacerlo bien.

A mí el jugador que más me gusta y más proyección creo que tiene es Daniel Ruiz de Millonarios

El jugador del América ya está completamente recuperado y se entrena bajo las órdenes de Alexandre Guimarares.

Falque se disculpó porque en Colombia no se ha visto la mejor versión de él, pero aseguró estar trabajando para reivindicar la imagen que ha dejado hasta el momento y darle a los hinchas lo mejor de su fútbol.

Hasta ahora la cosa ha ido bastante mal, América ha visto muy poco de lo que yo le puedo dar.

Tengo pena, me da rabia que las cosas hasta el día de hoy fueran así, por la ilusión y por cómo me han recibido y me han tratado cuando llegué.

Queda tiempo, tengo tiempo para revertir la situación.

— Iago Falque