“Yerba mala nunca muere”, Egan Bernal volverá a competir y ‘no cabe de la dicha’

En enero de 2022, un trágico accidente pausó de manera indefinida la carrera del ciclista cundinamarqués. En cuestión de días y gracias a varios intervenciones quirúrgicas, él empezó su recuperación y casi siete meses después su regreso al circuito del ciclismo internacional es un hecho. Por eso, el mensaje de Egan Bernal sobre su participación el Tour de Dinamarca 2022 demostró mucha alegría. Pero no solo eso, ya que evidenció la resiliencia que tuvo para sobreponerse al difícil estado de salud que atravesó.

El 15 de agosto de 2022, INEOS Grenadiers, equipo del colombiano, emitió un comunicado oficial para confirmar el regreso de Bernal a las competencias. Este empezó por destacar el trabajo hecho durante su recuperación, para después señalar que él hará parte del Tour de Dinamarca:

Tras la confirmación del INEOS, Egan Bernal se refirió a su participación en el Tour de Dinamarca con un llamativo mensaje en sus redes sociales. Él empezó por señalar las dificultades que atravesó después del trágico accidente y después expresó qué es lo que espera de su regreso a las competencias. Para concluir, aseguró que “yerba mala nunca muere”.

¡¡WE ARE BACK AGAIN!!

Lo duro no fue estrellarme contra un bus a más de 60 km/h, lo duro fue el levantarme, aceptar lo sucedido, empezar de cero y estar de vuelta con la cabeza en alto.

Mañana vuelvo a competir después de 1 año. Tour Of Denmark. Here we go. Trabajo duro con una motivación clara dan resultados, nunca hay que rendirse.

Yerba mala nunca muere.

— Egan Bernal