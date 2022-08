¡Egan Bernal tiene fecha de regreso! INEOS lo confirmó para el Tour de Dinamarca

El 24 de enero de 2022, el ciclista cundinamarqués sufrió un fuerte accidente tras chocar contra un bus en medio de un entrenamiento. Aunque llegó a temerse lo peor y su vida estuvo en riesgo, él se sobrepuso a la situación y, con disciplina, empezó a prepararse para continuar con su exitosa carrera. Ahora, más de medio año después, INEOS Grenadiers confirmó que Egan Bernal competirá en el Tour de Dinamarca 2022. La noticia, que alegra a todos los seguidores del deporte colombiano, estuvo acompañada de unas emotivas palabras del ciclista.

Vea también: Atleta le pidió matrimonio a su novia, pero dio un calambre al arrodillarse

En la mañana del 15 de agosto de 2022, INEOS Grenadiers, equipo del colombiano, emitió un comunicado oficial para confirmar el regreso de Bernal a las competencias. Tras destacar el trabajo hecho durante su recuperación, INEOS anunció que él hará parte del Tour de Dinamarca:

El comunicado estuvo acompañado de unas palabras de Egan Bernal, las cuales demostraron su alegría por volver a competir en el ciclismo profesional:

Después de lo que me sucedió en enero, este ha sido el momento que estaba esperando: volver a competir con mis compañeros de equipo. No puedo enfatizar lo suficiente lo difíciles que han sido para mí los últimos ocho meses, tanto físicamente y mentalmente. Ese día, y el viaje en el que he estado desde entonces, será parte de mí para siempre, es algo que nunca olvidarás.

Al igual que el apoyo que he recibido de mi familia, mi novia, el equipo, INEOS y mis fanáticos. Como humanos, realmente confiamos unos en otros en nuestros momentos de necesidad, y este año ha sido un momento de necesidad para yo - No puedo agradecer lo suficiente a todos los que han estado ahí para mí. Ese apoyo ha sido invaluable para motivarme todos los días a trabajar duro para poder volver a competir. A todos ustedes, un sincero agradecimiento

— Egan Bernal