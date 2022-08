Vélez pidió celebrar los logros de ‘La Tricolor’ y ‘superar’ la Liga Femenina

Este miércoles, la Selección Colombia Femenina derrotó al seleccionado alemán por 1-0 y consiguió de esta manera su primer triunfo en el Mundial Sub-20 que se disputa en Costa Rica.

Con un gol de Mariana Muñoz al minuto 87, las dirigidas por Carlos Paniagua dieron un golpe de autoridad frente a Alemania, el combinado favorito para quedarse con el liderato del Grupo B en esta cita orbital.

El histórico triunfo generó reacciones y elogios de diferentes personajes del fútbol, algunos como el delantero Radamel Falcao García. En cuanto a los medios, el periodista Carlos Antonio Vélez no quiso dejar pasar este logro y destacó lo hecho por las jugadoras cafeteras.

Así mismo, manifestó que se deberían celebrar estos logros conseguidos por ‘La Tricolor’ Femenina en sus diferentes categorías y dejar a un lado el tema de la no realización de la Liga Femenina, ya que esta no se realizará por la situación económica de los clubes y no porque la Dimayor no quiera desarrollar.

La plata la tiene Dimayor, olvídense de la Federación, en esto no tiene nada que ver porque la Selección gana y en el momento que gana, en vez de disfrutar y de hablar de lo bien que lo hicieron las chicas, inmediatamente dicen: “No hay Liga”. — Carlos Antonio Vélez

*Escuchar desde el minuto 09:40

El comunicador resaltó que “las empresas serias tienen presupuesto y no se había presupuestado para el año 2022 una liga en el segundo semestre”. De igual manera, recordó que el ente organizador de los torneos de fútbol profesional en Colombia tiene los recursos para este torneo, pero la mayoría de los clubes no.

El año entrante habrá una Liga Femenina sostenible

El comentarista invitó a dejar a un lado el tema de la Liga Femenina de este año e hizo un llamado a la calma porque el próximo año “se va a hacer una Liga sostenible”.

Tranquilos, hay liga el año entrante y se va a hacer una liga sostenible. ¿Por qué no hay liga ahora? Ese es el tema. No hay liga ahora porque no se presupuestó y claro, los equipos, muchos de ellos manejan ‘monedas’, no tiene con qué y no se puede armar un campeonato de cinco, máximo ocho. — Carlos Antonio Vélez

Respecto a la cantidad de equipos, Vélez sostuvo que “lo que no se quiere es improvisar” y por eso el certamen deberá tener una cantidad de clubes considerable, no como en la actualidad que solo cinco y ocho clubes estarían dispuestos a presentarse.

Adelantó, además, que como los cuadros ya han sido avisados, deberán incluir en su presupuesto el dinero para tener un plantel en la rama femenina, lo que representaría unos 600 u 800 millones de pesos más.