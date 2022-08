En acalorada discusión, Julián Téllez y José Hugo Illera se dijeron de todo

Julián Téllez y José Hugo Illera protagonizaron una discusión tan acalorada que sus compañeros tuvieron que intervenir para que le bajaran a las revoluciones ante todo lo que se estaban diciendo en pleno programa en vivo.

La escena se vivió en medio del programa Saque Largo, del canal Win Sports, en donde se fueron calentando los ánimos hasta llegar a tildarse que solo uno de ellos conocía de fútbol. Esto derivado de la victoria de Once Caldas como visitante ante Junior.

Acalorada discusión entre Julián Téllez y José Hugo Illera

Todo comenzó cuando Eduardo Luis López dijo que no siempre gana el mejor y que pese a que Once Caldas no jugó bien, le ganó a Junior. A lo que Illera manifestó: “si te gana un equipo que no está bien, algo está mal en tu equipo”.

Allí llegó el comentario del exjugador que lo encendió todo: “no tienes ni idea de fútbol, José”. Eso descuadernó al periodista que estaba en barranquilla y que no se contuvo.

“Julián, si tú eres el único que sabe de fútbol, a partir de este momento entrego información y no debatimos, viejo, porque si me vas a decir que yo no sé de fútbol. Habla tú solo entonces, viejo. No opino y solo informo, pero no me vas a decir que yo no sé de fútbol. Claro que sé porque llevo más de 30 años en esto”.

A la par, Téllez seguía alegando al tiempo en el estudio: “No entiendes, te lo estamos diciendo. ‘Estás diciendo que es imposible un equipo que juega mejor pierda’. No entiendes este deporte, no lo entiendes hermano”.

Del otro lado, Illera insistía que era problema de él si quería defender a Juan Cruz Real, pero no suyo. “Tú eres el único que entiende de fútbol, el Non Plus Ultra del Fútbol es Julián… hasta se me olvidó tu apellido”, dijo sarcásticamente.

Eso acaloró a Téllez que apuntó: “Ven te digo una cosa, José Hugo. Deja de agarrarla conmigo todo el tiempo y todos los días. Cada vez que sales te las estás agarrando conmigo. Te digo en la cara las cosas”, del otro lado, su interlocutor insistía: “Pues yo te digo en tu cara que el único que sabes de fútbol eres tú”.

Allí intervino Mariano Olsen para cortar con la discusión.