Barristas de Cali vandalizan negocios familiares del presidente saliente

Deportivo Cali no levanta cabeza en el fútbol colombiano y algunos de sus hinchas la emprendieron contra los negocios del presidente saliente, Marco Caicedo, y de su familia, a donde llegaron a vandalizar las instalaciones.

Pese a que el cuadro vallecaucano decidió hacer un cambio de dirigencia y nombró a Luis Fernando Mena como nuevo presidente y relegó a Caicedo de vicepresidente, los aficionados cobran contra el hombre que estaba dirigiendo las acciones del club.

Vandalizan negocio familiar de Marco Caicedo en Cali

En la mañana de este jueves 3 de agosto aparecieron vandalizadas las instalaciones de uno de los negocios de la familia de Caicedo, ubicado en un punto estratégico de la ciudad de Cali, en la calle 13 con carrera 66.

Las paredes y puertas del establecimiento comercial fueron rayadas con mensajes cargados de insultos contra el expresidente. El mensaje es claro y le piden que se vaya de la institución. Al parecer ni de vicepresidente lo quieren.

Negocio vandalizado Marco Caicedo (Hroy Chávez - Publimetro)

Cambio de mando en Deportivo Cali

A través de un comunicado de prensa, el pasado miércoles, el cuadro ‘Verdiblanco’ anunció que Caicedo dejaba su cargo a Luis Fernando Mena.

“La Asociación Deportivo Cali informa a sus asociados, funcionarios, hinchas, medios de comunicación y opinión pública en general, que el Comité Ejecutivo en uso de sus facultades ha decidido llevar a cabo un acuerdo para nombrar como presidente al doctor Luis Fernando Mena y al doctor Marco Aurelio Caicedo como Vicepresidente.

Le damos la bienvenida a nuestro nuevo presidente e hincha de invaluable amor por la divisa verdiblanca y le auguramos los mejores resultados en la trascendental gestión a realizar”.

La crisis del Cali

El cuadro ‘Azucarero’ vive un oscuro panorama en el presente año y en el actual semestre es el colero del campeonato con un solo punto en cuatro partidos disputados. El equipo ahora dirigido por Mayer Candelo suma tres derrotas y un empate.

Por el torneo colombiano, Deportivo Cali no gana desde el 1 de mayo cuando venció como visitante a Once Caldas en la fecha 18 del semestre anterior. Es decir que no gana un partido desde hace tres meses. En el primer semestre solamente ganó cuatro de 20 juegos en Liga. Panorama bastante oscuro.