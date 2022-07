“Tengo principios”, los motivos de Dayro Moreno para no ir a Millonarios o Cali

Dayro Moreno, uno de los más notables goleadores del fútbol colombiano en los últimos tiempos, reconoció que lo contactaron desde Millonarios y Deportivo Cali para este semestre, pero dijo no porque él es un hombre de principios que ya le había dado su palabra a Atlético Bucaramanga, club en el que está actualmente.

Precisamente el jugador de 36 años llegó a 300 goles en su carrera como profesional el pasado fin de semana y a propósito del tema fue entrevistado por el programa El Vbar, de Caracol Radio, en donde expuso los acercamientos que tuvo con los mencionados clubes.

Diálogos con Millonarios

“Hablé con el presidente. Hubo un acercamiento y no se llegó a un acuerdo. Me tuvieron en cuenta para estar en la plantilla, pero yo soy un hombre de principios, ya le había dado la palabra a Bucaramanga. Estoy contento porque acá me han abierto las puertas a mí”.

Agradecido

“Desde que llegue aquí me hicieron sentir como en casa, eso para uno como jugador de otra región es muy importante. Muy agradecido, Bucaramanga me abrió las puertas”.

Cali también tocó la puerta

“Soy un hombre de palabra, de principios, siempre agradecido. Con Cali también tuve la posibilidad de dialogar, pero no se llegó a un acuerdo tampoco, le agradecí a los dos, pero ya había dado una palabra aquí en Bucaramanga”.

Actualidad ‘Leoparda’

“Estamos preparados, el primer semestre demostramos que el equipo está para pelear cosas importantes. Se lo merece la afición, una afición muy futbolera, un torneo internacional, una final, se lo merece esta gente”.