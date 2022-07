Santiago Escobar confirmó ofrecimientos para dirigir a Atlético Nacional

Santiago Escobar manifestó que desde Atlético Nacional recibió un par de ofrecimientos para dirigirlo nuevamente.

El entrenador de 58 años que supo quedar campeón en el torneo local en 2005 y 2011 con el cuadro antioqueño siempre aparece en el radar cuando en Nacional buscan técnico y él mismo reconoció que ha tenido ofertas.

A Santiago Escobar le han ofrecido volver a dirigir en Nacional

En entrevista concedida al programa El Vbar, de Caracol Radio, el adiestrador no negó que en un par de oportunidades lo contactaron, pero no se dio la posibilidad ya que en dichos momentos tenía compromisos con equipos del exterior.

Dos ofrecimientos para dirigir al ‘Verdolaga’

“Me ofrecieron Nacional en dos ocasiones, pero en ese momento estaba con la Universidad Católica (Ecuador) y fue complicado por los tiempos para rescindir el contrato allá, entonces siempre fui un candidato en algún momento. Eso fue hace un tiempo”.

‘Arriero’ Herrera

“Hay mucho mérito de Hernán Darío por la manera en la que consiguieron el título y más en el momento en el que tomó al equipo por las circunstancias que se habían dado. Tuvo mucho sentido común, además de inteligencia para saber liderar el grupo desde la estructura de la unión”.

Las maneras y las formas

“No es fácil llegar a Nacional y quedar campeón inmediatamente. Más en el momento en el que lo tomó es muy meritorio. Ya después, las formas y las maneras, a mí me queda difícil analizar este tema porque estuve mucho tiempo afuera y desde esa perspectiva no soy la persona indicada para juzgar el tema”.