“Era lo adecuado para él”, Perlaza sobre el paso de Román de Millonarios a Nacional

La ida de Andrés Felipe Román para Atlético Nacional, después de quedar libre en Millonarios, ha generado bastante eco y uno de los que se refirió al respecto fue su excompañero Elvis Perlaza.

El lateral del conjunto bogotano concedió una entrevista en la que habló de varios puntos del presente del club y también fue indagado por el tema en cuestión.

En charla con el medio Futbolred, el jugador destacó ante todo que es una determinación que se debe de respetar.

Elvis Perlaza sobre el paso de Andrés Román a Atlético Nacional

“Era un jugador muy importante para nosotros, nos había dado muchas cosas gracias a sus capacidades. Ahora, es una decisión personal y en eso cada quien debe respetar. Si tomó esa decisión fue porque era lo adecuado para él. Solo queda aceptar y desearle lo mejor”, señaló Perlaza en la mencionada entrevista.

También destacó que no han tenido mucho contacto desde su salida de Millonarios, ya que Román “era muy tranquilo, de poco hablar”.

Sobre el presente del club, que ganó por primera vez en el campeonato de visitante, precisamente contra Nacional, señaló: “Estamos bien, siempre hemos estado bien. No hemos tenido ese desespero. Hemos tenido siempre el control del juego, por lo que no nos preocupaba esa parte. Solamente que no se había sacado el resultado que se necesitaba de local”.

De esta manera, Elvis Perlaza le baja un poco de tensión a la polémica que se despertó tras el movimiento de Andrés Felipe Román entre dos clubes con una marcada rivalidad deportiva.