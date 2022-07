“A Daniel Ruiz le caería bien una sentadita en el banco”, Julián Téllez

Daniel Ruiz no ha encontrado su mejor nivel en el arranque de este semestre, igual que Millonarios, y ya hay hasta quienes piden que lo pongan de suplente.

Este fue el caso del exjugador y ahora panelista de televisión, Julián Téllez, que en el programa Saque Largo de Win Sports se acaloró al punto de decir que el joven centrocampista está agrandado y que un tiempo de suplente le haría bien.

Julián Téllez sobre Daniel Ruiz

“A este muchacho parece que le sentó mal el tifo que le hicieron. A ese muchacho hay que terminarlo de formar y qué bien le caería una sentadita en el banco para que entienda”.

😯🔥"A Ruiz deben terminarlo de formar, le caería bien una sentadita en el banco" @julitellez9#SaqueLargoWIN pic.twitter.com/sltUDGiS7O — Saque Largo Win (@SaqueLargoWin) July 14, 2022

Por experiencia propia

“A mí me sentaron y aprendí. En su momento, el señor Hugo Gallego me sentó porque me portaba mal. Umaña (Diego Edison) y De la Pava (Jaime) también lo hicieron: eso es formación”.

También intervino Iván René Valenciano que dijo que a él lo sentó Julio Comesaña en su momento.