“No hemos celebrado el título”, ‘Arriero’ Herrera se queja de falta de tiempo

Nacional perdió ante Junior en su segunda salida de la Liga colombiana del segundo semestre y su entrenador, Hernán Darío Herrera, aquejó falta de tiempo hasta para celebrar.

El actual campeón del fútbol colombiano no ha tenido espacio suficiente para descansar y retomar una pretemporada óptima para estar de nuevo a punto en la parte física, algo que se evidencia jornada a jornada.

En la rueda de prensa posterior a la derrota 3-1 contra Junior, el ‘Arriero’ Herrera expuso sus puntos de vista y dijo que ponerse a punto será lo más importante.

Desgaste físico

“Nacional no jugó un buen partido. Venimos de un título y de un receso después del mismo. Físicamente nos costó mucho porque no tuvimos suficiente tiempo de trabajo para venir aquí. Esto apenas está empezando y debemos seguir trabajando en la parte física para recuperar el nivel con el que encontramos el título”.

Sin tiempo de celebrar

“Emocionalmente es duro porque nosotros no hemos celebrado el título. No lo celebramos porque no hay tiempo de nada”.

Sin preparación

“El primer partido lo jugamos con un equipo joven, un sub-20 y ahora nos tocó venir con un equipo que no se había preparado, la verdad”.

“Esperamos pasar estos partidos que vienen para después poder tener esos días largos de semana para poder recuperar todo el equipo”.

Funcionamiento

“La parte física y anímica del grupo pesa después de lograr el título y no tener días de trabajo, eso influye en lo que pasó”.

Danovis Banguero también se refirió al mismo tema: “Nos costó demasiado. No encontramos la pelota. Hay que tener en cuenta que llevamos 4 sesiones de entrenamiento. Después del título un descanso es merecido. Pero nos está costando la parte física”.