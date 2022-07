Novelón ‘Azucarero’: el jugador por el que saldría Dudamel no pasó los exámenes

Ítalo Montaño Cortés, el jugador que desató el caos en Deportivo Cali, no pasó los exámenes médicos, según versiones de la prensa caleña.

La llegada de este jugador habría provocado la salida de Rafael Dudamel que en público expresó que no había aprobado su llegada y a los directivos no les gustó para nada el tema. Ahora, no se ha hecho oficial la salida del DT y la misma prensa dice que el jugador no llega. ¿Se quedará el entrenador venezolano?

Ítalo Montaño Cortés no pasó los exámenes médicos

Varios periodistas de la ciudad de Cali, entre ellos Carlos Arturo Arango, ‘El Petiso’, anunciaron los inconvenientes en las pruebas médicas del jugador.

“Italo Cortés Montaño no aprobó pruebas médicas y no jugará en @AsoDeporCali”, anunció el periodista.

Italo Cortés Montaño no aprobó pruebas medicas y no jugará en @AsoDeporCali — Carlos Arturo Arango (Petiso) 😉 (@ElPetisoArango) July 1, 2022

Esto despertó todo tipo de suspicacias entre los aficionados.

Las declaraciones de Dudamel

“No conozco a Ítalo, no ha sido un pedido mío. No ha sido un pedido del cuerpo técnico. No hay que discutir las condiciones del futbolista, porque no lo conozco.

Son las formas las que terminan, desde el inicio, haciendo que la llegada de un futbolista no sea la más armónica. Pero bueno, son las cosas que pasan que muchas veces te invitan a reflexionar”.

En la noche del jueves se daba como un hecho la salida de Dudamel, pero… a la hora no hay confirmación de esta noticia desde el club y ahora se filtró la no llegada del jugador de la discordia.

¿El no arribo de Ítalo terminará en que Dudamel siga como entrenador de Deportivo Cali?