Hasta ‘Teo’ habría terminado distanciado de Dudamel por su mal manejo de grupo

La salida del entrenador venezolano del ‘Azucarero’ estaría muy cerca de ser anunciada y muchos ya analizan a qué se debe. Precisamente por eso revelaron que, a pesar de los triunfos que lograron en el Deportivo Cali, la relación de Teófilo Gutiérrez y Rafael Dudamel no habría terminado bien.

Rafael Dudamel no va más en el Cali:

Aunque el Deportivo Cali no lo ha confirmado oficialmente, diferentes sectores de la prensa muy cercanos al club ya dan por hecho que Dudamel saldrá. La principal razón de su salida, por supuesto, son los pésimos resultados logrados después de coronarse campeón de la Liga BetPlay 2-2021.

Pero eso no sería todo, pues el DT dejó en evidencia que no le gustó la contratación de Ítalo Montaño y esto cayó muy mal en la junta directiva. Inmediatamente, Dudamel habría sido citado a una reunión, en la que se definió que no continuará al mando del equipo.

¿Cómo terminó la relación de Dudamel y ‘Teo’?

Una vez salió a la luz que Rafael Dudamel no va más en el Cali, los integrantes del programa ‘F90′ del canal ESPN Colombia discutieron al respecto. Martín Arzuaga aprovechó para asegurar que el manejo de grupo del venezolano fue uno de los factores que provocó los malos resultados.

Si hay un técnico que conoce la idiosincrasia del fútbol colombiano es Rafael Dudamel, por cuántos equipos estuvo ‘Rafa’ aquí... Él conoce cómo es la idiosincrasia del caleño, del Cali mismo y del americano. Tener uno comportamientos como los ha tenido, no habla muy bien de él. Aparte, viene de fracasar, porque nada más estuvo cinco meses en el Atlético Mineiro. Algo en su interior debe de estar mal. Sí, lo vimos en la selección venezolana, que tuvo un crecimiento enorme.... Entonces algo debe de estar pasando. El manejo de grupo, que es muy importante. El manejo de grupo es muy importante hoy en día. El Cali le entrego un talento humano con estos jugadores y hoy esta quebrantado. Ellos quieren subsanar todo y, por el bien del Cali y su patrimonio, pues... — Martín Arzuaga

Las palabras de Arzuaga resonaron entre sus compañeros, por eso le preguntaron si la relación de Dudamel con Teófilo Gutiérrez, capitán y referente del ‘Azucarero’, terminó mal. Sin dudarlo, ‘el Torito’ aseguró que sí, palabras muy llamativas porque su cercanía con algunos jugadores costeños y referentes del Junior, como ‘Teo’, es bien conocida.

Sí, hasta donde tengo conocimiento, sí. Por muchas cosas, no por regionalismo. ‘Teo’ es un tipo que le gusta ganar y sabía lo importante que era un (Jhon) Vásquez, no digamos que Ortega, porque salía y entraba. Pero si un Jhon Vásquez, que era un acompañamiento de él y de los que lideraban la ofensiva del Deportivo Cali. Él vio que se iba deteriorando la relación — Martín Arzuaga

#ESPNF90Colombia | #DeportivoCali



"Teo terminó distanciado con Dudamel"



Martín Arzuaga entregó detalles sobre lo que sería la relación entre Teófilo Gutiérrez y Rafael Dudamel en Deportivo Cali.

