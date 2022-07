Luis Díaz explica por qué toma tinto en la calle y toda su humildad aflora

Desde que volvió a Colombia para pasar sus vacaciones previas al inicio de la pretemporada 2021-22 con el Liverpool, el guajiro ha protagonizado diferentes encuentros con familiares, amigos, la gente de su tierra natal y demás. A pesar de esto, verlo comiendo en la calle fue una de las acciones que mas dio de qué hablar. Precisamente por eso, Luis Díaz explicó por qué estaba tomando tinto en las calles de Barranquilla y sus palabras demostraron que humildad es lo que le sobra.

El 24 de junio de 2022, una fotografía de ‘Lucho’ Díaz en las calles de Barranquilla llamó la atención y se volvió viral en las redes sociales. Resulta que el guajiro estaba echando tinto y comiéndose un pan, junto con su hermano, en el carrito de un vendedor ambulante. Aunque esta es una práctica normal para muchos colombianos, que él, una de las estrellas del Liverpool, lo haga, demuestra que la humildad no se ha perdido.

El 29 de junio de 2022, ‘Lucho’ Díaz atendió a los medios luego de un evento comercial. Como se esperaba, le preguntaron por el llamativo episodio del tinto.

Él señaló que pequeños detalles, como tomarse un tinto en la calle, le hacen recordar la vida que tuvo antes de su éxito en el fútbol internacional. Con esto, demostró la humildad que lo caracteriza y que despierta la admiración de muchos futboleros en Colombia y todo el mundo.

Trato de hacer a vida un poco normal, como la venía haciendo cuando empecé. Obviamente no se puede hacer esa vida, allá es mucho más difícil salir y esos temas. Pero, lo que me gusta, siempre trato de hacerlo, así sea de a poquito.

Para mí, al ir a la casa de mis padres, me acuerdo de esa tomada de tinto. Se me dio y se me ocurrió irme a comprar un tintico y un pan. Tenia muchísimo de no comerlo, porque en mis tiempos del Junior lo hice algún día. Fue solamente por eso.

Trato de hacer un poco lo que venía haciendo, pero en el tema de la alimentación es mucho más difícil.

— Luis Díaz