“Nacional a mí me salvó la vida”, Sebastián Gómez en medio de la celebración del título

Tras conseguir un triunfo por 4-3 en el marcador global, sobre el Deportes Tolima, Atlético Nacional se coronó campeón de la Liga BetPlay 2022-I. El equipo que en la actualidad dirige Hernán Darío Herrera consiguió de esta manera la estrella número 17 en la historia del ‘Verdolaga’.

Sin duda, hubo grandes rendimientos de algunos jugadores del conjunto antioqueño, entre ellos algunos canteranos de la institución como lo es Sebastián Gómez. El centrocampista se convirtió en pieza clave del cuadro de ‘El Arriero’ y terminó siendo uno de los futbolistas más destacados de esta temporada en la máxima categoría del fútbol colombiano.

Luego del final del partido y en medio de la celebración, el volante nacido en Girardota (Antioquia) explicó algunos detalles del logro obtenido junto a sus compañeros y reveló algunos detalles de su vida personal en una entrevista para ‘Win Sports’.

Al ser preguntado sobre su despliegue físico en el terreno de juego, Goméz no dudó en decir que Nacional le “salvó la vida” y que por eso siempre se entrega al máximo en los partidos.

Nacional a mí me salvó la vida, desde los 14 años me salvó la vida, me ayudó en muchas cosas y yo creo que la mejor manera de retribuirle eso es dejándolo todo en la cancha. Amo a Nacional y quiero ponerlo en lo más alto junto con todos mis compañeros.

— Sebastián Gómez