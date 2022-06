¿Cuánto gana Hernán Darío ‘Arriero’ Herrera, DT campeón del FPC, en Nacional?

Hernán Darío Herrera se consagró campeón con Atlético Nacional y el tema de su salario intriga porque no gana lo que se merece.

Eso se dejó entrever en la rueda de prensa posterior al partido en el que el periodista de Caracol Radio, Fernando Calle, el popular ‘Piolín’ le preguntó sin anestesia al entrenador cuánto se ganaba.

¿Cuánto gana el ‘Arriero’ Herrera en Atlético Nacional?

“Si respondo lo del suelo, no me creen. Ustedes no me creen”, fue lo único que apuntó a decir el entrenador ya convertido en campeón del FPC.

En ese instante, Giovanni Moreno se metió a la conversación y apuntó: “Es el técnico campeón y es el que menos gana en el fútbol profesional en Colombia. De todos, estoy seguro. Sabemos eso y se lo ganó”.

🏆 ¿Y ahora cuánto gana el DT campeón del FPC? ... ¡Hernán Darío y Gio responden! 😅#LAFINALxWIN pic.twitter.com/Y7xxZATOU4 — Win Sports TV (@WinSportsTV) June 27, 2022

“Yo le decía antes del partido. Esto se lo ganó al pulso, esperemos que siga con nosotros y se lo reconozcan porque cuántos técnicos pasan por acá ganando fortunas y este man que estuvo acá, sufriendo y viviendo desde abajo”, agregó el centrocampista.

Y contó una infidencia de su entrenador: “Muchos no saben la historia de él porque no le gusta hablar de eso. Lo mandaron a caminar por allá a la Plaza Botero y me alegro por él, porque se lo merece por la situación que vivió. Se merece que lo dejen trabajar y que le paguen lo que se debe de ganar”.

El propio Herrera dio detalles del tema: “Hice un reclamo a una persona del club y me dijo que si no me gustaba que por la Plaza de Botero hay mucha gente caminando, pero no sabían que yo iba a ser el campeón de Nacional ahora. Eso fue un dolor muy grande para mí cuando escuché esa frase”.